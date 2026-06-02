La ilusión volvió a los hinchas de la Selección Colombia luego de la victoria del combinado nacional 3-1 sobre Costa Rica en el juego de despedida que se llevó a cabo en Bogotá, más específicamente en el estadio El Campín.
(Ver también: Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia; queda un amistoso antes del Mundial 2026)
El equipo de Néstor Lorenzo ganó gracias a los goles de Dávinson Sánchez, Luis Díaz y Luis Suárez, pero igual el técnico argentino tuvo la oportunidad de probar casi que a los 26 futbolistas convocados para este duelo.
Este fue el resumen:
Ahora, a medida que se avanza en la preparación, se van conociendo nuevos detalles acerca de cómo estará la Selección Colombia en el Mundial, como los uniformes que se usarán en la primera ronda y también los números de los jugadores.
Qué números usarán los jugadores de la Selección Colombia
Por determinación de la Fifa, los equipos deben usar sí o sí los números del 1 al 26, por lo que hay algunos que deben cambiar la dorsal que utilizaron en las Eliminatorias, por ejemplo.
Los dorsales que usarán los futbolistas de la Selección Colombia son:
- 1. David Ospina.
- 2. Daniel Muñoz.
- 3. Jhon Lucumí.
- 4. Santiago Arias.
- 5. Kevin Castaño.
- 6. Richard Ríos.
- 7. Luis Díaz.
- 8. Jorge Carrascal.
- 9. Jhon Córdoba.
- 10. James Rodríguez.
- 11. Jhon Arias.
- 12. Camilo Vargas.
- 13. Yerry Mina.
- 14. Gustavo Puerta.
- 15. Juan Portilla.
- 16. Jefferson Lerma.
- 17. Johan Mojica.
- 18. Willer Ditta.
- 19. Juan Camilo “Cucho” Hernández.
- 20. Juan Fernando Quintero.
- 21. Jáminton Campaz.
- 22. Deiver Machado.
- 23. Dávinson Sánchez.
- 24. Álvaro Montero.
- 25. Luis Suárez.
- 26. Carlos Andrés Gómez.
Cabe recordar que estos números ya fueron usados por los futbolistas en ese partido de despedida frente a la Selección de Costa Rica, pero es importante tenerlo en cuenta para que los aficionados puedan identificar a los jugadores cuando vean los juegos por televisión.
(Ver también: Discusión política salpica a la Selección Colombia, a horas de su despedida rumbo al Mundial)
Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia
A Colombia le queda un amistoso antes del Mundial 2026, que será frente a Jordania el próximo domingo, 7 de junio, a partir de las 6:00 de la tarde, hora colombiana.
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