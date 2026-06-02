La ilusión volvió a los hinchas de la Selección Colombia luego de la victoria del combinado nacional 3-1 sobre Costa Rica en el juego de despedida que se llevó a cabo en Bogotá, más específicamente en el estadio El Campín.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia; queda un amistoso antes del Mundial 2026)

El equipo de Néstor Lorenzo ganó gracias a los goles de Dávinson Sánchez, Luis Díaz y Luis Suárez, pero igual el técnico argentino tuvo la oportunidad de probar casi que a los 26 futbolistas convocados para este duelo.

Este fue el resumen:

Lee También

Ahora, a medida que se avanza en la preparación, se van conociendo nuevos detalles acerca de cómo estará la Selección Colombia en el Mundial, como los uniformes que se usarán en la primera ronda y también los números de los jugadores.

Qué números usarán los jugadores de la Selección Colombia

Por determinación de la Fifa, los equipos deben usar sí o sí los números del 1 al 26, por lo que hay algunos que deben cambiar la dorsal que utilizaron en las Eliminatorias, por ejemplo.

Los dorsales que usarán los futbolistas de la Selección Colombia son:

1. David Ospina.

David Ospina. 2. Daniel Muñoz.

Daniel Muñoz. 3. Jhon Lucumí.

Jhon Lucumí. 4. Santiago Arias.

Santiago Arias. 5. Kevin Castaño.

Kevin Castaño. 6. Richard Ríos.

Richard Ríos. 7. Luis Díaz.

Luis Díaz. 8. Jorge Carrascal.

Jorge Carrascal. 9. Jhon Córdoba.

Jhon Córdoba. 10. James Rodríguez.

James Rodríguez. 11. Jhon Arias.

Jhon Arias. 12. Camilo Vargas.

Camilo Vargas. 13. Yerry Mina.

Yerry Mina. 14. Gustavo Puerta.

Gustavo Puerta. 15. Juan Portilla.

Juan Portilla. 16. Jefferson Lerma.

Jefferson Lerma. 17. Johan Mojica.

Johan Mojica. 18. Willer Ditta.

Willer Ditta. 19. Juan Camilo “Cucho” Hernández.

Juan Camilo “Cucho” Hernández. 20. Juan Fernando Quintero.

Juan Fernando Quintero. 21. Jáminton Campaz.

Jáminton Campaz. 22. Deiver Machado.

Deiver Machado. 23. Dávinson Sánchez.

Dávinson Sánchez. 24. Álvaro Montero.

Álvaro Montero. 25. Luis Suárez.

Luis Suárez. 26. Carlos Andrés Gómez.

Cabe recordar que estos números ya fueron usados por los futbolistas en ese partido de despedida frente a la Selección de Costa Rica, pero es importante tenerlo en cuenta para que los aficionados puedan identificar a los jugadores cuando vean los juegos por televisión.

(Ver también: Discusión política salpica a la Selección Colombia, a horas de su despedida rumbo al Mundial)

Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia

A Colombia le queda un amistoso antes del Mundial 2026, que será frente a Jordania el próximo domingo, 7 de junio, a partir de las 6:00 de la tarde, hora colombiana.

* Pulzo.com se escribe con Z