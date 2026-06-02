A pocos días del inicio del Mundial de 2026, una fuerte controversia sacudió el entorno de la Selección Colombia luego de unas explosivas declaraciones del dirigente de Junior, Fuad Char, quien cuestionó duramente la presencia de James Rodríguez en el combinado nacional.

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Durante una entrevista con Win Sports, el directivo barranquillero no se guardó nada y lanzó críticas directas contra el volante, creando un intenso debate entre hinchas, periodistas y analistas deportivos.

“¿Ese James para qué lo tienen en la Selección?”, fue una de las primeras frases que soltó Char, dejando ver su inconformidad con el rol del mediocampista en el equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

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Pero sus palabras no se detuvieron ahí. En el mismo espacio, el dirigente fue más allá y cuestionó el nivel físico y la actitud del jugador: “Es un flojo de mie… no le aporta nada [al equipo]. Hoy el fútbol es muy físico y él no lo tiene”, afirmó Char en el mismo espacio.

Acá, las palabras de Fuad Char:

“James? flojo de mierda ese; Don Fuad Char 😂

Sigue dolido mi viejito hermoso. pic.twitter.com/UnaRYNSYi4 — Pipe Daza Socarras (@AlberCS) June 1, 2026

Incluso, Char insinuó problemas de compromiso por parte del futbolista, lo que elevó aún más el tono de la polémica: “No le gusta trabajar”, agregó, en una frase que fue interpretada como una crítica directa a la disciplina del ‘10’ colombiano.

Las declaraciones generaron reacciones inmediatas en el entorno del fútbol nacional, especialmente porque se producen en un momento clave: la previa del debut de Colombia en la Copa del Mundo. Para muchos, las palabras del dirigente resultan inoportunas y pueden afectar el ambiente del equipo.

Sin embargo, también reabren un debate que ha estado presente en los últimos años: el papel actual de James Rodríguez en la Selección Colombia.

Mientras algunos sectores consideran que su talento sigue siendo diferencial, otros cuestionan su ritmo de juego, continuidad y aporte en un fútbol cada vez más exigente en lo físico.

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