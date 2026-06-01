La Selección Colombia disputó su último amistoso en el país justo antes del inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, un compromiso frente a Costa Rica que se llevó a cabo en el estadio El Campín de Bogotá ante una gran cantidad de aficionados.

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De hecho, las graderías estuvieron llenas de aficionados que tienen la ilusión de que el equipo haga un buen papel en el torneo más importante de todos y por eso hubo tanta emoción y algarabía.

Ahora, luego de este encuentro, el combinado nacional ya viajará hacia Norteamérica para continuar con su preparación, teniendo en cuenta que le queda un compromiso antes de ya adentrarse al campeonato de la Fifa.

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El próximo partido de la Selección Colombia será el próximo domingo, 7 de junio, frente a Jordania a partir de las 6:00 de la tarde, hora colombiana, el último encuentro antes de disputar la fase de grupos.

Dicho compromiso, que hace parte del evento ‘Countdown to 2026’, se disputará en el Snapdragon Stadium de la ciudad de San Diego, California, en Estados Unidos.

“Con este partido y de acuerdo con el criterio de nuestro cuerpo técnico se cierra el ciclo de partidos preparatorios al inicio de la Copa del Mundo el 17 de junio ante la Selección de Uzbekistán”, dijo Ramón Jesurún.

Luego de este encuentro, el combinado nacional ya se instalará en su campamento para la Copa del Mundo, que será en Guadalajara para afrontar los partidos del Mundial.

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Cuándo juega Colombia en el Mundial

Cabe recordar que Colombia hace parte del grupo K y sus compromisos de la fase de grupos serán:

Colombia vs. Uzbekistán: 17 de junio a las 9:00 de la noche.

Colombia vs. República del Congo: 23 de junio a las 9:00 de la noche.

Colombia vs. Portugal: 27 de junio a las 6:30 de la noche.

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