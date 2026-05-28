Así como la Selección Colombia tiró una sorpresa previo al Mundial 2026, la Secretaría de Seguridad de Bogotá reveló una situación que afecta a más de un fanático antes del evento internacional.

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La entidad indicó que la euforia por la despedida en el estadio El Campín en Bogotá antes de su partida al Mundial 2026 ha causado una alta demanda de boletas, lo que también ha sido aprovechado por delincuentes para engañar a ciudadanos a través de falsas ofertas de entradas.

Personas inescrupulosas se hacen pasar por supuestos revendedores de boletas, ofreciendo las entradas a través de redes sociales mediante perfiles falsos y/o grupos de WhatsApp, pero todo termina siendo un engaño.

Un análisis detallado del equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) de la Secretaría Distrital de Seguridad a casos de estafas relacionadas con eventos masivos similares ha permitido identificar cómo operan los estafadores.

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Los delincuentes ofrecen las entradas en ubicaciones de alta demanda a un precio relativamente bajo, posteriormente empiezan a solicitar pagos por adelantado presionando a las víctimas a desembolsar el dinero, argumentando que hay varias personas interesadas en las boletas, pero una vez reciben el dinero, desaparecen, bloquean a las víctimas o eliminan los perfiles utilizados para la estafa, sin entregar las entradas prometidas.

Este tipo de estafas se incrementa en temporadas de alta demanda de eventos masivos como conciertos de artistas reconocidos, donde la rápida venta de boletería impulsa a algunos ciudadanos a buscar alternativas no verificadas.

En lo corrido de 2026, la Policía Metropolitana de Bogotá ha logrado la captura de 29 personas por el delito de estafa, un 7 % más que igual periodo del año anterior.

Recomendaciones para evitar ser víctima de estafa con boletas a eventos masivos:

Adquirir las boletas únicamente en canales oficiales autorizados.

Al momento de acudir a terceros para obtener las entradas, desconfiar de ofertas relativamente bajas en redes sociales o grupos de mensajería.

No ejecutar pagos anticipados a desconocidos.

Verificar siempre la autenticidad del vendedor.

Hacer tratos de manera presencial.

No compartir datos personales o financieros con terceros no verificados.

En caso de que alguien resulte víctima de estafa, se puede comunicar al equipo AIDE de la Secretaría de Seguridad a la línea telefónica: (601) 377 95 95 Opción 5 – Extensión 1137 para recibir orientación en la denuncia.

¿Cuándo son los partidos de la Selección Colombia en el Mundial 2026?

La Selección Colombia participa en el Mundial 2026, que se disputa entre el 11 de junio y el 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá. Colombia integra el Grupo K junto a Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán.

Colombia debuta el miércoles 17 de junio de 2026 a las 9:00 p.m. hora colombiana en el estadio Azteca de Ciudad de México. Será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones en cualquier competencia de mayores.

El martes 23 de junio, Colombia enfrenta a la República Democrática del Congo en el estadio Akron de Guadalajara, México, a las 9:00 p.m. hora de Colombia.

El sábado 27 de junio a las 6:30 p.m. hora colombiana, la Tricolor cierra la fase de grupos ante Portugal en Miami, Estados Unidos. Será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones en un Mundial.

Colombia clasificó el 4 de septiembre de 2025 tras vencer 3-0 a Bolivia. Será su séptima participación mundialista y llega bajo el mando del técnico Néstor Lorenzo.

Antes del debut, Colombia disputa un amistoso el domingo 7 de junio en el Snapdragon Stadium de San Diego, Estados Unidos, a las 6:00 p.m., como parte del Countdown to 26.

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó que la concentración inició el 25 de mayo en Bogotá, con el equipo afinando detalles físicos y tácticos antes del viaje a Norteamérica el 4 de junio.

El último partido antes del torneo es contra Jordania, el domingo 7 de junio en el Snapdragon Stadium de San Diego, California.

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