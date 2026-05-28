Pocos días después de la entrega de la lista definitiva de convocados para la Copa del Mundo, Néstor Lorenzo sorprendió con una decisión de última hora al incorporar a Fredy Hurtado a su cuerpo técnico de la Selección Colombia.

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Hurtado formará parte del staff técnico que acompañará a la ‘Tricolor’ durante el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y su rol específico aún no ha sido detallado públicamente, según confirmó el periodista Mariano Olsen.

Su llegada se interpreta como un refuerzo importante para fortalecer el trabajo con los jugadores jóvenes y aprovechar su reciente éxito en las divisiones menores.

Fredy Hurtado, de 50 años, llega con el aval de haber dirigido a la Selección Colombia Sub-17 en el Sudamericano Sub-17 hecho en Paraguay, donde logró el título continental de forma contundente; Colombia venció 4-0 a Argentina en la final y se coronó campeona invicta en la fase final.

El técnico nacido en Chocó ha tenido una destacada trayectoria tanto como jugador como en su etapa de entrenador. Como futbolista profesional se desempeñó principalmente como lateral derecho y defendió los colores de equipos como Deportivo Cali (donde fue campeón), Deportes Tolima (también campeón), Atlético Huila, Deportivo Pasto, Cúcuta Deportivo y Envigado FC.

En su transición a la dirección técnica, Hurtado inició en 2015 con el club Cyclones de Cali. Posteriormente fue asistente en el Deportivo Cali y, desde 2019, se vinculó a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) como asistente de las Selecciones Menores, trabajando en las categorías Sub-17, Sub-20 y Sub-23. En 2024 fue ascendido a director técnico principal de la Sub-17.

Durante su proceso con la Sub-17, Hurtado enfatizó en la formación integral de los jugadores, trabajando aspectos técnicos, tácticos y especialmente mentales.

La incorporación de Hurtado se da en un momento clave para la Selección Colombia. Néstor Lorenzo ya entregó la lista de 26 convocados para el Mundial y busca reforzar su equipo de trabajo con profesionales que conozcan de cerca el talento emergente del fútbol colombiano.

Por ahora, ni la Federación Colombiana de Fútbol ni el cuerpo técnico han entregado mayores detalles sobre las funciones exactas que desempeñará Hurtado en el Mundial. Sin embargo, su experiencia reciente con jugadores Sub-17 lo posiciona como una pieza valiosa para apoyar la integración de jóvenes que puedan ser convocados o para aportar en el seguimiento de promesas del fútbol nacional.

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