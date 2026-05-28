En los últimos días, uno de los mayores temas de discusión en Argentina ha sido la supuesta salida de Juan Fernando Quintero de River Plate, pues según han dicho algunos periodistas, el volante le habría pedido a los directivos y al técnico salir del club.

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Es más, ese rumor creció porque el jugador no fue convocado al último partido de River Plate que fue contra Blooming por Copa Sudamericana, pero la realidad es que todo está relacionado a la participación del jugador en el Mundial.

Y es que para evitar más mal entendidos, el técnico de River, Eduardo Coudet, habló y se alejó de esa situación, asegurando que él tiene a Quintero en sus planes de cara al próximo semestre.

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“No lo entiendo, que ‘Juanfer’ no estuviese en este partido (vs. Blooming) lo sabíamos desde el jueves. Al otro día del partido de Copa con Bragantino ya hemos charlado y se sabía desde ahí”, dijo el técnico en rueda de prensa.

Y agregó: “El lunes estuvimos charlando porque tengo una gran relación con él. Debe ser con el tipo que más hablé de los jugadores desde que he llegado. Una hora y media estuvimos charlando en mi oficina el lunes. Y al otro día me desayuné con que estábamos peleados, con que había un maltrato. La verdad, no sé cuál es el objetivo”.

Finalmente, Coudet aseguró que la cosa va tan bien que incluso tuvo una conversación con Néstor Lorenzo para ver si liberaba al jugador antes para que se sume a los trabajos del cuerpo técnico de cara al Mundial 2026.

“Es un jugador que es tenido en cuenta.. Para nada me dijo que se iba a ir ni mucho menos, ni yo decirle que se tenía que ir. Las conjeturas que se hicieron no sé de dónde salieron. Estaba claro desde el jueves, he hablado con el entrenador de la Selección Colombia también (…) Yo no puedo intervenir en lo que se dice, en los rumores, sí te digo que no son reales”, comentó Coudet.

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Por lo pronto, se espera que Quintero llegue a Colombia en las próximas horas para sumarse a los trabajos de la Selección Colombia y, después del Mundial, sí decidir sobre su futuro, que desde Argentina dicen que podría estar en Racing, Estados Unidos o incluso en Colombia, con algunos clubes que han hecho sondeos recientemente.

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