A menos de un mes para el inicio del Mundial 2026, miles de aficionados todavía buscan la manera de conseguir entradas para los partidos del torneo. En medio de esa expectativa, la FIFA mantiene activa la llamada venta de última hora de boletos, la fase final y más dinámica del proceso oficial de entradas.

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Esta etapa se convirtió en una de las alternativas más importantes para quienes no lograron asegurar cupos en fases anteriores o esperan encontrar disponibilidad cerca de las fechas de los encuentros.

Qué significa la venta de última hora del Mundial 2026

La venta de última hora corresponde a la cuarta y última fase oficial de comercialización de entradas organizada por la FIFA.

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A diferencia de otros procesos adelantados mediante sorteos o asignaciones previas, en esta modalidad los boletos se venden directamente en tiempo real y bajo disponibilidad inmediata.

Es decir, los aficionados pueden ingresar a la plataforma oficial y adquirir entradas de manera instantánea dependiendo de los cupos que existan para cada partido.

La FIFA confirmó además que todas las compras quedan aprobadas y notificadas inmediatamente por correo electrónico una vez finalizada la transacción.

En enlace para hacer la compra y participar de la fila es el siguiente: comprar entradas para el Mundial.

Hasta cuándo se pueden comprar entradas para el Mundial

Uno de los aspectos que más llamó la atención entre los aficionados es que la FIFA habilitó la posibilidad de adquirir entradas hasta 20 minutos después del inicio de cada encuentro.

Esto significa que algunos boletos liberados o no utilizados pueden reaparecer en el sistema incluso con el partido ya en marcha, dependiendo de la disponibilidad en cada estadio.

La medida busca facilitar el acceso de aficionados de última hora y maximizar la ocupación de los escenarios durante la Copa del Mundo. La fase comenzó oficialmente el pasado 1 de abril y se mantendrá activa hasta el cierre del Mundial, previsto para el 19 de julio de 2026.

Con la cercanía del torneo y la enorme demanda que existe para esta edición —la primera con 48 selecciones y tres países anfitriones—, la expectativa por conseguir entradas sigue creciendo entre aficionados de todo el mundo.

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