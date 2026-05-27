Los encuentros fortuitos con las máximas figuras del balompié nacional suelen dejar momentos memorables en las redes sociales, y esta vez el protagonista fue uno de los futbolistas más queridos del país. En las últimas horas, un creador de contenido conocido como @soymian_ sorprendió a sus seguidores al compartir un video grabado al interior de la tienda Nike del centro comercial Unicentro, en el norte de Bogotá, donde se encontró de manera inesperada con Richard Ríos, el talentoso volante de la Selección Colombia que se prepara para la cita mundialista de este 2026. Lo que comenzó como un saludo casual escaló en cuestión de segundos hasta convertirse en un divertido reto.

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El influenciador aprovechó el espacio para proponerle una dinámica al mediocampista mientras este se encontraba revisando unas cartas coleccionables. El trato inicial parecía emocionante: si el jugador lograba sacar una lámina de la Selección de Argentina en el próximo sobre, el creador de contenido le regalaría un par de tenis nuevos. Tras un primer intento fallido que desató las risas de los presentes, la apuesta se duplicó cuando el propio Richard Ríos propuso una contraoferta con el carisma que lo caracteriza: “Si a mí me sale Colombia, regalamos dos camisetas Nike”, sentenció con entusiasmo ante el micrófono.

La tensión aumentó en el segundo sobre mientras ambos revisaban minuciosamente las cartas que iban saliendo una a una. Para sorpresa y euforia de los presentes en el establecimiento comercial, el milagro ocurrió y la lámina de un futbolista colombiano apareció en las manos de Ríos, desatando una celebración ruidosa con gritos, abrazos y saltos de alegría en medio de la tienda. El momento cumbre del video mostró cómo el volante del Palmeiras, fiel a su estilo espontáneo, no dudó en guardarse la ansiada lámina directamente en su pantalón como un trofeo de la victoria.

Cumpliendo con la palabra empeñada tras el inesperado desenlace del futbolista, el influenciador procedió a recorrer los pasillos de la tienda Nike de Unicentro para buscar las dos prendas prometidas, mostrando diferentes opciones de diseño y colores a sus espectadores. El video, que ya acumula miles de reproducciones por la enorme popularidad de Richard Ríos de cara al Mundial, cerró con una invitación abierta a la comunidad digital para interactuar, demostrando que el futbolista no solo la rompe en las canchas con la tricolor, sino también derrochando carisma con los fanáticos en Bogotá.

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