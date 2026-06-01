La Selección Colombia tendrá este lunes en El Campín su último examen antes de emprender el viaje rumbo al Mundial de 2026. Sin embargo, más allá del equipo de Néstor Lorenzo, una de las situaciones que más ha llamado la atención en la previa del amistoso pasa por el rival.

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(Vea también: Formación de Colombia para el amistoso contra Costa Rica en Bogotá; Lorenzo iría con la pesada)

La convocatoria presentada por Costa Rica para visitar Bogotá está lejos de parecerse a las nóminas históricas con las que el país centroamericano acostumbraba competir en grandes escenarios internacionales.

La lista entregada por el técnico Fernando Batista está compuesta en buena parte por futbolistas que actúan en el campeonato local y varios nombres poco conocidos para el público colombiano.

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Costa Rica en plena reconstrucción

El amistoso ante Colombia se produce en medio de un proceso de renovación que atraviesa el combinado costarricense bajo el mando de Batista, quien asumió recientemente la dirección técnica de la selección.

La convocatoria refleja precisamente esa apuesta por nuevos jugadores. De los 23 convocados para viajar a Bogotá, una parte importante pertenece a clubes de la liga costarricense como Saprissa, Alajuelense, Cartaginés, Herediano y Municipal Liberia.

Entre los convocados aparecen nombres como Abraham Madriz, Bayron Mora, Aarón Salazar, Darril Araya, Fernán Faerron, Haxzel Quirós, Shawn Johnson, Andrey Soto, Gian Mauro Morera y Sebastián Padilla, futbolistas que todavía buscan consolidarse en el panorama internacional.

Otra situación que destaca es la limitada presencia de futbolistas que militan en ligas de primer nivel fuera de Costa Rica.

Entre los jugadores con experiencia internacional sobresalen Patrick Sequeira (Portugal), Jeyland Mitchell (Austria), Joseth Peraza (Hungría), Orlando Galo (Letonia), Álvaro Zamora (Portugal), Carlos Mora (Rumania), Josimar Alcócer (Bélgica) y Manfred Ugalde (Rusia).

🇨🇷 Estos son los convocados por Fernando Batista para el partido amistoso frente a Colombia ⚽️ ¡Vamos Sele! 🇨🇷 pic.twitter.com/nmFpM1rris — La Sele (@laselecrc_) May 31, 2026

Sin embargo, la convocatoria no cuenta con varias de las figuras que tradicionalmente han liderado a Costa Rica en los últimos años, algo que ha desatado comentarios entre aficionados y medios de ese país.

Una nómina joven para medirse a una selección mundialista

Medios costarricenses han destacado que la lista presentada para enfrentar a Colombia tiene un marcado enfoque juvenil. Incluso, la convocatoria cuenta con una edad promedio cercana a los 24 años y varios futbolistas menores de 23 años.

Eso contrasta con el contexto del partido para Colombia, que utilizará el compromiso como despedida oficial antes del Mundial y como una de las últimas oportunidades para ajustar detalles de cara a su debut en la Copa del Mundo.

Qué pasa con la convocatoria de Costa Rica

Más que por los nombres propios, la sorpresa radica en el perfil de los convocados.

Mientras Colombia presentará a buena parte de los futbolistas que disputarán el Mundial, Costa Rica llegará con una nómina enfocada en observar talentos, ampliar la base de jugadores y continuar un proceso de reconstrucción deportiva tras no haber conseguido la clasificación a la cita orbital.

Por eso, para muchos aficionados colombianos, el amistoso tendrá un ingrediente particular: enfrentar a una selección que históricamente fue protagonista en Concacaf, pero que ahora parece utilizar el duelo en Bogotá como un laboratorio para probar nuevas piezas de cara al futuro.

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