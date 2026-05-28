La Selección Colombia volverá a sentir el calor de Bogotá y de un estadio cargado de historia. El próximo primero de junio, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo disputará en El Campín un amistoso frente a Costa Rica que servirá como despedida oficial antes de emprender el viaje rumbo al Mundial de 2026.

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El regreso al estadio Nemesio Camacho no será cualquier partido. La ‘tricolor’ volverá a jugar allí después de siete años, pues la última vez que la Selección masculina de mayores pisó ese escenario fue en junio de 2019, cuando derrotó 3-0 a Panamá en un compromiso amistoso previo a la Copa América de Brasil.

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Aquella noche en Bogotá quedó marcada por el dominio absoluto del combinado nacional, que mostró solidez y buen fútbol frente a una hinchada que llenó las tribunas y convirtió el estadio en una fiesta. Ahora, en un contexto todavía más especial, Colombia regresará a la capital para recibir el impulso final antes de la gran cita mundialista.

El encuentro ante Costa Rica será el penúltimo ensayo táctico antes del debut en el Grupo K del Mundial, donde la Selección enfrentará a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal. Por eso, el ambiente promete ser emotivo: será la última oportunidad para que los aficionados colombianos vean al equipo en el país antes de su viaje a Norteamérica.

Más allá del amistoso, el retorno de Colombia a El Campín también revive la conexión histórica entre la Selección y uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol nacional.

Fundado en 1938, el estadio bogotano fue sede de momentos inolvidables, como el empate 1-1 frente a Uruguay en 1957, el primer partido de eliminatorias disputado allí, y la conquista de la Copa América 2001, el título más importante conseguido por la ‘tricolor’.

Además, El Campín fue escenario de varias campañas eliminatorias y de triunfos que quedaron grabados en la memoria de los hinchas, como la victoria sobre Perú que clasificó a Colombia al Mundial de Chile 1962 y el recordado triunfo contra Argentina rumbo a Sudáfrica 2010.

Para el compromiso frente a Costa Rica se desplegará un operativo especial en cancha, tecnología e infraestructura. Cerca de 1.000 personas participarán en las labores de logística, seguridad y control para garantizar que la despedida de la Selección sea una verdadera fiesta futbolera en la capital.

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Bogotá volverá a vestirse de amarillo, azul y rojo. Y El Campín, ese estadio que tantas veces acompañó las alegrías del fútbol colombiano, volverá a abrir sus puertas para impulsar a la Selección en el inicio de un nuevo sueño mundialista.

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