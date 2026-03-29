La Selección Colombia cayó en el segundo amistoso de la fecha Fifa contra Francia por 3-1, un partido en el que se vieron aún más deficiencias que con respecto a Croacia, muchos errores, pocas oportunidades ofensivas y más.

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Así se reaccionó al compromiso desde el equipo de Pulzo Deportes:

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Esto dejó muy preocupados a los hinchas de la Selección Colombia, ya que quedan pocos meses para el Mundial y varios jugadores no se ven en buen nivel, además que desde el cuerpo técnico no se ven soluciones cuando el equipo está perdiendo.

Sin embargo, ahora solo queda pasar el trago amargo de estas duras derrotas, con el objetivo de que los futbolistas vuelvan a sus respectivos clubes, mejoren su rendimiento y ya se enfoquen en lo que será la Copa del Mundo, recordando que la próxima concentración ya será justo antes del torneo internacional.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia

Cabe recordar que serán varias semanas sin volver a ver al combinado nacional, pues su próximo encuentro ya será cuando hayan terminado varias de las principales ligas del mundo.

Es más, el siguiente encuentro del combinado nacional será el próximo 29 de mayo en el compromiso de despedida frente a Costa Rica que se llevará a cabo en el estadio El Campín de la ciudad de Bogotá.

Luego, los dirigidos por Néstor Lorenzo viajarán a Estados Unidos para afrontar el último encuentro de preparación contra Jordania y con eso ya quedarán listos para el inicio del Mundial 2026.

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Cuál es el grupo de Colombia para el Mundial

Y es que estas dos presentaciones no dejan tranquilos a los aficionados porque se viene el torneo más importante de todos y la Selección Colombia no tiene un grupo precisamente fácil en dicho certamen.

Vale la pena recordar que Colombia juega con Uzbekistán, Portugal y el ganador entre Jamaica y la República del Congo, por lo que son rivales muy físicos, que se cierran bien atrás y que pueden complicar al combinado nacional.

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