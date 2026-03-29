La Selección Colombia perdió 3-1 frente a la Selección de Francia en un amistoso internacional en el que fue superada durante gran parte del compromiso.

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El equipo de Néstor Lorenzo mostró algo de intención en el arranque, con algunas aproximaciones en los primeros minutos, pero poco a poco Francia se fue adueñando del control del juego.

Aunque Colombia creó algunas aproximaciones, le faltó claridad en el último tercio, mientras que el conjunto europeo fue más efectivo en sus llegadas.

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Colombia vs Francia: goles claves que cerraron el juego

Francia golpeó en momentos clave y liquidó el primer tiempo

El primer golpe llegó al minuto 29, cuando Désiré Doué abrió el marcador en una jugada que tuvo desvío en Daniel Muñoz, lo que dejó sin opciones al arquero colombiano Álvaro Montero.

Colombia intentó reaccionar, pero sin éxito. Minutos después, al 40, Marcus Thuram amplió la ventaja con un cabezazo sin marca, y con una mala salida del portero tricolor.

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Antes del descanso, el equipo colombiano tuvo una opción clara en los pies de Muñoz, que no logró definir frente al arco, en una jugada que pudo cambiar disimular en algo el trámite del partido.

Así, la Selección de Francia se fue al descanso con un 2-0 a favor y con sensaciones de dominio.

Colombia reaccionó tarde y Francia sentenció el partido

En el segundo tiempo, Colombia intentó ajustar con varios cambios, pero Francia mantuvo la intensidad y no dio espacios.

Al minuto 55, nuevamente Désiré Doué apareció para marcar el 3-0 en un contragolpe, sentenciando el partido.

Aunque la Selección Colombia logró descontar al 77 con gol de Campaz, la reacción fue tardía.

En el tramo final, Colombia tuvo algunas aproximaciones, incluso con un remate de Juan Fernando Quintero que casi termina en gol olímpico y una jugada de rebotes en el área que no logró concretar. Igual Francia fue superior

Sin embargo, no fue suficiente ante una Selección de Francia que controló el cierre y confirmó su superioridad.

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