Colombia jugará un arduo amistoso contra Francia este domingo 29 de marzo a las dos de la tarde, hora de territorio nacional. Néstor Lorenzo ya dio a conocer la formación titular con la que iniciará el duelo que medirá fortalezas y debilidades, especialmente porque afrontará a uno de los combinados nacionales más poderosos del mundo.

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El estratega argentino dio varias sorpresas a los hinchas ‘cafeteros’ al meter mano en la alineación con respecto al duelo contra Croacia que perdió el pasado jueves 26 de marzo. La novedad más importante se da en el arco: Álvaro Montero será el responsable de cuidar los tres palos contra los galos, en reemplazo de Camilo Vargas, quien estuvo muy comprometido en la derrota contra los balcánicos.

El otro cambio llamativo es el de Jhon Lucumí en la zaga central y habitual defensor en la nómina principal de Lorenzo. En lugar del jugador del Bolonia italiano estará Juan David Cabal, el colombiano que está en las filas de la Juventus. Los 9 restantes de la titular serán los mismo que arrancaron contra los croatas.

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Así va la formación de Colombia contra Francia

Álvaro Montero (portero).

Daniel Muñoz (lateral derecho).

Dávinson Sánchez (central).

Juan David Cabal (central).

Johan Mojica (lateral izquierdo).

Jefferson Lerma (volante de primera línea).

Richard Ríos (volante de primera línea).

Luis Díaz (extremo izquierdo).

Jhon Arias (extremo derecho).

James Rodríguez (volante creativo).

Luis Javier Suárez (delantero centro).

🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥 Así formará nuestra Selección Colombia Masculina de Mayores para enfrentar a 🇫🇷 el segundo partido de la Fecha FIFA.#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/x3IXD8jWp8 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 29, 2026

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Cómo va a formar Francia para el amistoso en Maryland contra Colombia

El estratega Didier Deschamps prefirió ir a media máquina para este partido y optó por darles descanso a estrellas de ‘Les bleus’ como Kylian Mbappé u Ousmane Dembelé, quienes arrancarán el juego desde el banquillo de suplentes. No obstante, tendrá en la formación a figuras como N’golo Kanté, insignia de Francia en la obtención del Mundial de 2018; Rayan Cherki, joya del Manchester City, o Lucas Hernández, figura del PSG.

Esta es la alineación titular de Francia para jugar contra ‘Colombie’:

Nos 1️⃣1️⃣ Bleus pour débuter face à la Colombie 🇨🇴✊ Coup d’envoi à 21h sur TF1 📺#FRACOL pic.twitter.com/arcK8VSop9 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 29, 2026

Dónde se jugará el amistoso Colombia vs. Francia

El duelo entre sudamericanos y europeos se llevará a cabo en el Northwest Stadium de Landover, en Maryland, Estados Unidos.

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