La derrota de Colombia frente a Croacia dejó varias lecturas, pero una de las más comentadas fue la del analista deportivo Carlos Antonio Vélez, quien no ocultó su inconformidad tras el resultado. Sus palabras reflejaron una postura crítica tanto hacia el rendimiento del equipo como hacia las decisiones tomadas desde el banquillo.

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Durante su intervención, el comentarista aseguró que, si el equipo afronta el torneo de la misma manera, el panorama no es alentador. Según su análisis, el conjunto nacional depende demasiado de las individualidades y carece de una idea colectiva clara dentro del campo.

Además, cuestionó directamente el planteamiento del entrenador, señalando que no hubo soluciones tácticas desde el exterior. Para Vélez, las decisiones tomadas durante el partido terminaron afectando el desarrollo del juego y el rendimiento general del equipo.

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“Si los jugadores afrontan el Mundial como lo jugaron hoy, nos vamos a venir rápido. Dependemos de las individualidades, usted no espere más, ninguna solución desde fuera. Hoy el técnico lo hizo todo al revés”, afirmó el analista, dejando clara su preocupación por el nivel mostrado.

Las declaraciones rápidamente se movieron en redes sociales, donde aficionados debatieron si comparten o no la visión del periodista, en medio de la incertidumbre que deja este resultado para el futuro inmediato de la selección.

🪐 “Si los jugadores afrontan el Mundial como lo jugaron hoy, nos vamos a venir rápido. Dependemos de las individualidades, usted no espere más, ninguna solución desde fuera. Hoy el técnico lo hizo todo al revés”, @velezfutbol#PlanetaFútbol pic.twitter.com/m8KfamN0J6 — Win Sports (@WinSportsTV) March 27, 2026

¿Cómo fue el partido de Colombia-Croacia?

La Selección de fútbol de Colombia no logró sostener la ventaja y terminó cayendo 2-1 frente a la Selección de fútbol de Croacia en un amistoso que dejó varias dudas de cara a lo que viene.

El equipo colombiano abrió el marcador gracias a Jhon Arias, quien aprovechó una de las pocas jugadas claras para adelantar a la ‘Tricolor’. Sin embargo, con el paso de los minutos, el rival fue tomando control del juego.

La reacción de Croacia llegó con los goles de Igor Matanović y Luka Vušković, quienes concretaron la remontada y sellaron el resultado final.

Más allá del marcador, el partido dejó sensaciones mixtas en Colombia, especialmente por la falta de continuidad en el juego y la dificultad para mantener la ventaja.

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