Luis Javier Suárez se sumó a la lista de jugadores de Colombia que fallan un gol cantado. En el partido de los ‘Cafeteros’ contra Croacia, el atacante no concretó una jugada que era solo empujarla.

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Sobre el minuto 29 del partido, Luis Díaz recibe un pase quirúrgico de James Rodríguez y se mete por el costado derecho del área. Ante el cierre del último defensa que lo marcaba, y el achique del arquero croata, el guajiro tocó la pelota a Suárez, quien quedó solo frente al arco.

Sin embargo, el delantero colombiano que la rompe en el Sporting de Portugal intentó rematar con el borde interno de su pie izquierdo, pero increíblemente la esférica se le pasó de largo, por lo que inmediatamente se agarró la cabeza, en señal de que no concebía su ‘blooper’.

Los equipos se fueron al entretiempo con el marcador 2-1 a favor de los croatas. Jhon Arias abrió el encuentro para los colombianos, pero los balcánicos igualaron tres minutos después y lo dieron vuelta al cierre de la primera mitad.

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