El amistoso entre las selecciones de Colombia y Croacia arrancó con emociones y lo que más les gusta a los espectadores: goles. Los ‘Cafeteros’ se adelantaron en la primera jugada de juego, pero la escuadra balcánica no se dejó e igualó todo.
🌐🇨🇴 Colombia 1-0 Croacia | Amistoso internacional
ZURDAZO DE JHON ARIAS 🔝
LA TRICOLOR SOLO TARDÓ UN MINUTO PARA PONERSE EN VENTAJA pic.twitter.com/fVfDj3zRkXLee También
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🌐🇭🇷 Colombia 1-1 Croacia | Amistoso internacional
Rápidamente el joven defensor goleador LUKA VUSKOVIC consigue el empate para los croatas 👀
Muy ayudado por el desvío en Lucumípic.twitter.com/0tcVwPjsoX
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