El amistoso entre las selecciones de Colombia y Croacia arrancó con emociones y lo que más les gusta a los espectadores: goles. Los ‘Cafeteros’ se adelantaron en la primera jugada de juego, pero la escuadra balcánica no se dejó e igualó todo.

Sigue a PULZO en Discover

🌐🇭🇷 Colombia 1-1 Croacia | Amistoso internacional Rápidamente el joven defensor goleador LUKA VUSKOVIC consigue el empate para los croatas 👀 Muy ayudado por el desvío en Lucumípic.twitter.com/0tcVwPjsoX — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) March 26, 2026

Noticia en desarrollo…

* Pulzo.com se escribe con Z