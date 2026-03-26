Escrito por:  Redacción Fútbol
Mar 26, 2026 - 6:51 pm

El amistoso entre las selecciones de Colombia y Croacia arrancó con emociones y lo que más les gusta a los espectadores: goles. Los ‘Cafeteros’ se adelantaron en la primera jugada de juego, pero la escuadra balcánica no se dejó e igualó todo.

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