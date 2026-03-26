Comienza la recta final pensando en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pues este jueves, 26 de marzo, comenzó la fecha Fifa en la que habrá amistosos muy importantes, pero también repechajes que definirán los últimos clasificados a la cita orbital.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: El dato que ilusiona a la Selección Colombia para partidos con Croacia y Francia: “Más de 15 años”)

Colombia, por ejemplo, se mide con Croacia en un amistoso bastante entretenido que se jugará en la ciudad de Orlando, en Florida, un compromiso muy interesante y complicado porque esta selección viene de ser segunda y tercera en los últimos mundiales, respectivamente.

Por eso mismo, el técnico Néstor Lorenzo puso a su 11 ideal de gala para este encuentro que se jugará a partir de las 6:30 de la tarde, hora colombiana.

Lee También

Titular de la Selección Colombia vs. Croacia

De esta manera, los 11 elegidos por el técnico Néstor Lorenzo son:

🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥 Así formará nuestra Selección Colombia Masculina de Mayores para enfrentar a 🇭🇷 en su primer partido en la Fecha FIFA.#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/c88gtb8H3v — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 26, 2026

Lo que se puede ver es que no hay sorpresas con respecto a lo que se venía trabajando de la mano de Lorenzo, teniendo en cuenta que se maneja la base con jugadores como Camilo Vargas, Dávinson Sánchez, James Rodríguez, Luis Díaz y el mismo Luis Javier Suárez.

A qué hora juega Colombia vs. Croacia

Este partido será a partir de las 6:30 de la tarde, hora colombiana.

Dónde ver Colombia vs. Croacia

Este partido contará con la transmisión de Caracol Televisión y RCN Televisión, tanto en su señal de televisión como en sus plataformas digitales.

Además, el equipo de Pulzo Deportes se reúne en Las Narratones para reaccionar en vivo a este encuentro.

(Ver también: Revelan que Lorenzo llamó a Sebastián Villa y le explicó por qué no lo convocó a la Selección)

Récord de Colombia contra equipos europeos

Cabe destacar que Colombia suma más de 15 años sin perder contra un equipo europeo durante los 90 minutos, pues la última vez que cayó fue por 1-0 contra España en el Santiago Bernabéu.

Desde entonces, Colombia se ha medido con rivales de mucho potencial como Alemania, Francia, España, Inglaterra y más y no ha conocido la derrota.

* Pulzo.com se escribe con Z