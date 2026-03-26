El partido amistoso entre la Selección Colombia y Croacia tiene un ingrediente que confirma el interés de ambos equipos por aprovechar al máximo la reunión de sus principales figuras en la cancha.

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Lo cierto es que Gol Caracol reveló que tuvo contacto con periodistas especializados de Croacia para confirmar que hubo un acuerdo entre los directores técnicos de ambos seleccionados.

Los estrategas acordaron un máximo de 8 cambios en el juego, con lo que se pretende preservar la naturaleza competitiva del encuentro que se lleva a cabo en Estados Unidos a pocos meses del Mundial de 2026.

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¿Cuánto es la máxima cantidad de cambios permitida en el fútbol?

La respuesta corta es cinco, pero la regla completa tiene matices importantes que todo aficionado debería conocer, en especial en el caso de los partidos amistosos.

El organismo que regula las reglas del fútbol a nivel mundial es el International Football Association Board (IFAB). Según la Regla 3 de las Reglas de Juego, en los partidos de competición oficial organizados por la FIFA, las confederaciones o las federaciones nacionales de fútbol, se podrá utilizar un máximo de cinco suplentes. Esta es la fuente más autorizada del fútbol mundial.

Según las Reglas de Juego oficiales publicadas por la International Football Association Board (IFAB), que es la entidad responsable de definir las normativas del balompié a nivel mundial, las competiciones oficiales de máximo nivel permiten actualmente un máximo de cinco cambios por equipo durante el tiempo reglamentario.

Esta norma se volvió permanente a partir de la temporada 2022-2023, buscando proteger la integridad física de los deportistas ante calendarios cada vez más exigentes, según detalla el portal oficial de la IFAB en su sección de leyes vigentes.

De acuerdo con el reglamento técnico de la FIFA, para evitar interrupciones excesivas que afecten la fluidez del espectáculo, estos cinco cambios deben realizarse en un máximo de tres oportunidades o ventanas por equipo, además del descanso de medio tiempo.

Si un partido de eliminación directa llega a la prórroga o tiempo suplementario, la FIFA estipula en sus estatutos de competición que se permite una sexta sustitución adicional, independientemente de si el equipo ya agotó sus cinco cambios previos.

Esta información sobre la gestión de las ventanas de cambio y la sustitución extra en prórrogas está documentada en los manuales de procedimientos para árbitros y delegados que la FIFA mantiene actualizados en su centro de recursos digitales para federaciones.

En el contexto de los partidos amistosos de selecciones nacionales de categoría “A”, las normativas varían ligeramente para permitir una mayor rotación de jugadores y pruebas tácticas. Según las disposiciones de la IFAB, en estos encuentros se pueden realizar hasta seis cambios por equipo, siempre que exista un acuerdo previo entre las federaciones participantes y el árbitro sea informado antes del inicio del compromiso.

Si las selecciones desean ejecutar más de seis sustituciones en un amistoso, el reglamento indica que esto es posible únicamente si ambos entrenadores llegan a un consenso absoluto y notifican a la terna arbitral, aunque en niveles juveniles o partidos de exhibición informales estas cifras pueden ser aún más flexibles.

Finalmente, es importante mencionar la regla específica sobre sustituciones por conmoción cerebral, que actúa de forma independiente al límite estándar. Según los protocolos de salud de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y la UEFA, se permite un cambio adicional y permanente en casos de sospecha de traumatismo craneoencefálico grave para priorizar la salud del jugador.

Esta normativa, ratificada en los congresos médicos de las principales confederaciones, busca que los equipos no se vean perjudicados numéricamente al retirar a un futbolista lesionado por un golpe en la cabeza, garantizando una atención médica inmediata y segura sin agotar el cupo de cambios tácticos ordinarios.

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