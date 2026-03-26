La Selección Colombia vuelve a la acción este jueves con un amistoso de alto nivel frente a la selección de Croacia, en un duelo que servirá como prueba exigente en su preparación internacional.
(Vea también: Alineación de la Selección Colombia para partido con Croacia en EE. UU.; Lorenzo, con la segura)
El compromiso despierta expectativa por el nivel del rival europeo y por lo que pueda mostrar el equipo dirigido por Néstor Lorenzo, que busca consolidar una base sólida de cara a los próximos retos.
Hora y dónde ver Colombia vs Croacia
El partido entre la Selección Colombia y la Selección de Croacia se disputará en la tarde de este jueves.
🕕 Hora en Colombia: 6:30 p. m.
📺 TV: Señal abierta: Caracol y RCN
Se espera una amplia audiencia, teniendo en cuenta el atractivo del rival y el momento de la ‘Tricolor’.
Además, usted puede seguir las reacciones del partido con ‘Las Narratones’ de Pulzo, con Diego del Valle, Diego Quiroga y Gustavo Arbeláez.
🔴 Minuto a minuto Colombia vs Croacia
Minuto 25: Colombia arrima, pero faltó poquito
Centro de Arias, pero ‘Luchito’ Díaz no alcanzo el cabezazo.
7:00 p.m2026-03-26T19:00:58-05:00 ID: hqhqm
Minuto 24: toca y toca Croacia, pero no avanzan
Afortunadamente, Colombia parece bien parada.
6:58 p.m2026-03-26T18:58:51-05:00 ID: bqgtf
Minuto 21: uyyyy, pero Perišić me le pegó a James
De capitán a capitán, una falta menuda que evitó la salida de Colombia.
6:57 p.m2026-03-26T18:57:54-05:00 ID: pctuq
Minuto 20: patadita de Luis Suárez, que evitó la salida croata
De esas faltas técnicas que evitan problemas.
6:56 p.m2026-03-26T18:56:12-05:00 ID: igwvo
Minuto 19: nos tienen pariendo por la banda derecha
Otro centro desde la misma zona, y menos mal Matanović no llegó
6:54 p.m2026-03-26T18:54:08-05:00 ID: xnqsy
Minuto 17: Croacia sigue arrimando y nos salvamos
Cabezazo de Pašalić, y el remate del futbolista croata paso cerca del arco de Cami.
6:53 p.m2026-03-26T18:53:01-05:00 ID: eurcj
Movidito el partido…
No vamos ni 15 minutos y ya están 1-1
6:49 p.m2026-03-26T18:49:38-05:00 ID: umsfw
Minuto 12: casi, casi, casi… Por poco llega el segundo de Colombia
Buena jugada, buen enganche de Luis Díaz, pero el balón se fue anchito.
6:47 p.m2026-03-26T18:47:42-05:00 ID: fsqea
Minuto 10: ¿no era penal para Colombia?
A mí me pareció falta contra Luis Díaz, pero el profe nos la negó.
6:45 p.m2026-03-26T18:45:54-05:00 ID: ldiqe
Minuto 9: ese momento incómodo en el que se acuestan en tu casa
Posible penal para Croacia, pero no lo pitó el juez.
6:44 p.m2026-03-26T18:44:44-05:00 ID: arbnc
Minuto 8: nos salvamos… Apretamos fuerte al ver ese balón pasar cerca
Centro de los croatas que se paseó por toda el área.
6:41 p.m2026-03-26T18:41:16-05:00 ID: txpyt
Minuto 05: pero por qué no me dejan ser feliz. Gol de Croacia
Luka Vušković nos empató en menos de dos minutos.
6:38 p.m2026-03-26T18:38:53-05:00 ID: nnjtm
Minuto 02: GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE COLOMBIA
Gol de Arias. Tocata de la ‘Tricolor’ y Jhoncito la mandó a guardar. Te amamos
6:38 p.m2026-03-26T18:38:02-05:00 ID: lwnbz
¡Comenzó el partido!
Colombia salió con todo… Vamos a ganar
6:31 p.m2026-03-26T18:31:47-05:00 ID: ugnsb
¡Qué lindo que suena el himno de mi país!
Se vienen las notas del himno y las lágrimas a los ojos
6:15 p.m2026-03-26T18:15:48-05:00 ID: ilifv
Así forma Colombia
Estos son los 11 del profe Lorenzo
🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥
Así formará nuestra Selección Colombia Masculina de Mayores para enfrentar a 🇭🇷 en su primer partido en la Fecha FIFA.#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/c88gtb8H3v
— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 26, 2026
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