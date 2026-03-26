La Selección Colombia vuelve a la acción este jueves con un amistoso de alto nivel frente a la selección de Croacia, en un duelo que servirá como prueba exigente en su preparación internacional.

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(Vea también: Alineación de la Selección Colombia para partido con Croacia en EE. UU.; Lorenzo, con la segura)

El compromiso despierta expectativa por el nivel del rival europeo y por lo que pueda mostrar el equipo dirigido por Néstor Lorenzo, que busca consolidar una base sólida de cara a los próximos retos.

Hora y dónde ver Colombia vs Croacia

El partido entre la Selección Colombia y la Selección de Croacia se disputará en la tarde de este jueves.

🕕 Hora en Colombia: 6:30 p. m.

📺 TV: Señal abierta: Caracol y RCN

Se espera una amplia audiencia, teniendo en cuenta el atractivo del rival y el momento de la ‘Tricolor’.

Además, usted puede seguir las reacciones del partido con ‘Las Narratones’ de Pulzo, con Diego del Valle, Diego Quiroga y Gustavo Arbeláez.

🔴 Minuto a minuto Colombia vs Croacia

7:02 p.m 2026-03-26T19:02:24-05:00 ID: gjiwd Minuto 25: Colombia arrima, pero faltó poquito Centro de Arias, pero ‘Luchito’ Díaz no alcanzo el cabezazo.

7:00 p.m2026-03-26T19:00:58-05:00 ID: hqhqm Minuto 24: toca y toca Croacia, pero no avanzan Afortunadamente, Colombia parece bien parada.

6:58 p.m2026-03-26T18:58:51-05:00 ID: bqgtf Minuto 21: uyyyy, pero Perišić me le pegó a James De capitán a capitán, una falta menuda que evitó la salida de Colombia.

6:57 p.m2026-03-26T18:57:54-05:00 ID: pctuq Minuto 20: patadita de Luis Suárez, que evitó la salida croata De esas faltas técnicas que evitan problemas.

6:56 p.m2026-03-26T18:56:12-05:00 ID: igwvo Minuto 19: nos tienen pariendo por la banda derecha Otro centro desde la misma zona, y menos mal Matanović no llegó

6:54 p.m2026-03-26T18:54:08-05:00 ID: xnqsy Minuto 17: Croacia sigue arrimando y nos salvamos Cabezazo de Pašalić, y el remate del futbolista croata paso cerca del arco de Cami.

6:49 p.m2026-03-26T18:49:38-05:00 ID: umsfw Minuto 12: casi, casi, casi… Por poco llega el segundo de Colombia Buena jugada, buen enganche de Luis Díaz, pero el balón se fue anchito.

6:47 p.m2026-03-26T18:47:42-05:00 ID: fsqea Minuto 10: ¿no era penal para Colombia? A mí me pareció falta contra Luis Díaz, pero el profe nos la negó.

6:45 p.m2026-03-26T18:45:54-05:00 ID: ldiqe Minuto 9: ese momento incómodo en el que se acuestan en tu casa Posible penal para Croacia, pero no lo pitó el juez.

6:44 p.m2026-03-26T18:44:44-05:00 ID: arbnc Minuto 8: nos salvamos… Apretamos fuerte al ver ese balón pasar cerca Centro de los croatas que se paseó por toda el área.

6:41 p.m2026-03-26T18:41:16-05:00 ID: txpyt Minuto 05: pero por qué no me dejan ser feliz. Gol de Croacia Luka Vušković nos empató en menos de dos minutos.

6:38 p.m2026-03-26T18:38:53-05:00 ID: nnjtm Minuto 02: GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE COLOMBIA Gol de Arias. Tocata de la ‘Tricolor’ y Jhoncito la mandó a guardar. Te amamos

6:38 p.m2026-03-26T18:38:02-05:00 ID: lwnbz ¡Comenzó el partido! Colombia salió con todo… Vamos a ganar

6:31 p.m2026-03-26T18:31:47-05:00 ID: ugnsb ¡Qué lindo que suena el himno de mi país! Se vienen las notas del himno y las lágrimas a los ojos

6:15 p.m2026-03-26T18:15:48-05:00 ID: ilifv Así forma Colombia Estos son los 11 del profe Lorenzo 🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥 Así formará nuestra Selección Colombia Masculina de Mayores para enfrentar a 🇭🇷 en su primer partido en la Fecha FIFA.#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/c88gtb8H3v — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 26, 2026

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