Escrito por:  Redacción Fútbol
Mar 26, 2026 - 7:03 pm

La Selección Colombia vuelve a la acción este jueves con un amistoso de alto nivel frente a la selección de Croacia, en un duelo que servirá como prueba exigente en su preparación internacional.

(Vea también: Alineación de la Selección Colombia para partido con Croacia en EE. UU.; Lorenzo, con la segura)

El compromiso despierta expectativa por el nivel del rival europeo y por lo que pueda mostrar el equipo dirigido por Néstor Lorenzo, que busca consolidar una base sólida de cara a los próximos retos.

Hora y dónde ver Colombia vs Croacia

El partido entre la Selección Colombia y la Selección de Croacia se disputará en la tarde de este jueves.

🕕 Hora en Colombia: 6:30 p. m.
📺 TV: Señal abierta: Caracol y RCN

Se espera una amplia audiencia, teniendo en cuenta el atractivo del rival y el momento de la ‘Tricolor’.

Además, usted puede seguir las reacciones del partido con ‘Las Narratones’ de Pulzo, con Diego del Valle, Diego Quiroga y Gustavo Arbeláez. 

🔴 Minuto a minuto Colombia vs Croacia

 

7:02 p.m ID: gjiwd

Minuto 25: Colombia arrima, pero faltó poquito

Centro de Arias, pero ‘Luchito’ Díaz no alcanzo el cabezazo.

 

7:00 p.m ID: hqhqm

Minuto 24: toca y toca Croacia, pero no avanzan

Afortunadamente, Colombia parece bien parada.

 

6:58 p.m ID: bqgtf

Minuto 21: uyyyy, pero Perišić me le pegó a James

De capitán a capitán, una falta menuda que evitó la salida de Colombia.

 

6:57 p.m ID: pctuq

Minuto 20: patadita de Luis Suárez, que evitó la salida croata

De esas faltas técnicas que evitan problemas.

 

6:56 p.m ID: igwvo

Minuto 19: nos tienen pariendo por la banda derecha

Otro centro desde la misma zona, y menos mal Matanović no llegó

 

6:54 p.m ID: xnqsy

Minuto 17: Croacia sigue arrimando y nos salvamos

Cabezazo de Pašalić, y el remate del futbolista croata paso cerca del arco de Cami.

 

6:53 p.m ID: eurcj

Movidito el partido…

No vamos ni 15 minutos y ya están 1-1

Colombia vs Croacia hoy: resultado y goles del partido amistoso

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Colombia madrugó y metió gol en la primera jugada, pero Croacia aprovechó distracción y empató

 

6:49 p.m ID: umsfw

Minuto 12: casi, casi, casi… Por poco llega el segundo de Colombia

Buena jugada, buen enganche de Luis Díaz, pero el balón se fue anchito.

 

6:47 p.m ID: fsqea

Minuto 10: ¿no era penal para Colombia?

A mí me pareció falta contra Luis Díaz, pero el profe nos la negó.

 

6:45 p.m ID: ldiqe

Minuto 9: ese momento incómodo en el que se acuestan en tu casa

Posible penal para Croacia, pero no lo pitó el juez.

 

6:44 p.m ID: arbnc

Minuto 8: nos salvamos… Apretamos fuerte al ver ese balón pasar cerca

Centro de los croatas que se paseó por toda el área.

 

6:41 p.m ID: txpyt

Minuto 05: pero por qué no me dejan ser feliz. Gol de Croacia

Luka Vušković nos empató en menos de dos minutos.

 

6:38 p.m ID: nnjtm

Minuto 02: GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE COLOMBIA

Gol de Arias. Tocata de la ‘Tricolor’ y Jhoncito la mandó a guardar. Te amamos

 

6:38 p.m ID: lwnbz

¡Comenzó el partido!

Colombia salió con todo… Vamos a ganar

6:31 p.m ID: ugnsb

¡Qué lindo que suena el himno de mi país!

Se vienen las notas del himno y las lágrimas a los ojos

 

6:15 p.m ID: ilifv

Así forma Colombia

Estos son los 11 del profe Lorenzo

 

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