La derrota de la Selección Colombia frente a la Selección de Francia no solo dejó preocupaciones deportivas, sino también fuertes reacciones en el análisis posterior.

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(Vea también: Colombia cayó 3-1 ante Francia: baile galo, errores y falta de reacción condenaron a la ‘Tricolor’)

Una de las más contundentes fue la de Carlos Antonio Vélez (también ácido ante Croacia), quien en Win Sports lanzó duras críticas contra el técnico Néstor Lorenzo.

Estas son las palabras del opinador:

🪐 “Es más de lo mismo, pero si es campeón mundial Lorenzo de terquedad. Al final medianamente sacaron la cara los suplentes. Hay un gran defecto en la elección de los jugadores y hay una pésima lectura previa”, @velezfutbol#PlanetaFútbol pic.twitter.com/991DNkS7WU — Win Sports (@WinSportsTV) March 29, 2026

Carlos Antonio Vélez liquida a Néstor Lorenzo

Durante su intervención, Vélez fue más allá y calificó de manera directa algunas decisiones del cuerpo técnico.

“Es una torpeza, no es un error”, señaló, al referirse a la elección de la nómina inicial y a la falta de rotación en el equipo.

El periodista también criticó que, pese a contar con una convocatoria amplia, el técnico no aproveche las alternativas disponibles.

“Llama 26 jugadores y pone los mismos 11. Hay que ver a los demás”, agregó.

Carlos Antonio Vélez cuestionó lectura del partido y uso de suplentes

Otro de los puntos que causó molestia en Vélez fue la gestión del partido frente a Francia, especialmente en comparación con el rival.

Según el analista, el equipo europeo manejó mejor sus cambios, mientras que Colombia reaccionó tarde.

“Ellos pusieron a los suplentes y a los titulares cuando el partido ya era joda. Se pudo haber probado con otros desde el comienzo”, comentó.

Además, lanzó una crítica estructural al trabajo del cuerpo técnico.

“Hay un gran defecto en la elección de los jugadores y hay una pésima lectura previa. Lorenzo tiene 25 tipos en el cuerpo técnico y no veo que nadie le diga”, concluyó.

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