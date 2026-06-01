Escrito por:  Redacción Fútbol
Jun 1, 2026 - 2:25 pm

La cuenta regresiva para la despedida de la Selección Colombia antes del Mundial 2026 ya comenzó y la Federación Colombiana de Fútbol emitió una serie de recomendaciones para los aficionados que asistirán al estadio El Campín de Bogotá este lunes 1 de junio.

(Vea también: Formación de Colombia para el amistoso contra Costa Rica en Bogotá; Lorenzo iría con la pesada)

El compromiso ante Costa Rica, programado para las 6:00 p. m., será el último partido de la Tricolor en territorio colombiano antes de viajar a Estados Unidos para afrontar la Copa del Mundo. Por eso, se espera una asistencia masiva de aficionados en el escenario capitalino.

FCF recordó qué elementos están prohibidos en El Campín

A través de una campaña denominada “La Recta Final”, la Federación recordó que habrá controles de seguridad en los accesos y que varios objetos no podrán ingresar al estadio.

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Entre los elementos prohibidos aparecen:

  • Bombas de estruendo.
  • Bombas de humo.
  • Sustancias psicotrópicas.
  • Camisetas de clubes de fútbol.
  • Rollos de papel.
  • Silbatos, pitos y vuvuzelas.
  • Armas blancas y armas de fuego.
  • Dispositivos de iluminación láser.
  • Paraguas y sombrillas.
  • Juegos pirotécnicos.
  • Elementos con mensajes ofensivos, racistas, discriminatorios, políticos o religiosos.
  • Banderas que superen los dos metros de largo por 1,50 metros de ancho.
  • Objetos accionados con gas, helio o materiales que puedan generar combustión.
  • Elementos que requieran ser izados mediante poleas, cables o sistemas similares.

Importante cambio para ingresar al partido de Colombia

La Federación también informó que los asistentes mayores de edad deberán presentar su boleta de manera individual desde la aplicación Tuboleta Pass en sus teléfonos celulares, por lo que recomendó revisar previamente el acceso digital antes de llegar al estadio.

Además, las puertas de El Campín estarán habilitadas desde las 2:00 p. m., cuatro horas antes del inicio del encuentro, con el fin de agilizar el ingreso y evitar congestiones en los filtros de seguridad.

Colombia tendrá su última prueba antes del Mundial 2026

El amistoso frente a Costa Rica servirá como despedida oficial del equipo dirigido por Néstor Lorenzo antes de viajar a Norteamérica para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro se jugará en Bogotá y será una de las últimas oportunidades para que la afición acompañe al combinado nacional antes de su debut mundialista.

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