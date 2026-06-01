La cuenta regresiva para la despedida de la Selección Colombia antes del Mundial 2026 ya comenzó y la Federación Colombiana de Fútbol emitió una serie de recomendaciones para los aficionados que asistirán al estadio El Campín de Bogotá este lunes 1 de junio.

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(Vea también: Formación de Colombia para el amistoso contra Costa Rica en Bogotá; Lorenzo iría con la pesada)

El compromiso ante Costa Rica, programado para las 6:00 p. m., será el último partido de la Tricolor en territorio colombiano antes de viajar a Estados Unidos para afrontar la Copa del Mundo. Por eso, se espera una asistencia masiva de aficionados en el escenario capitalino.

FCF recordó qué elementos están prohibidos en El Campín

A través de una campaña denominada “La Recta Final”, la Federación recordó que habrá controles de seguridad en los accesos y que varios objetos no podrán ingresar al estadio.

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Entre los elementos prohibidos aparecen:

Bombas de estruendo.

Bombas de humo.

Sustancias psicotrópicas.

Camisetas de clubes de fútbol.

Rollos de papel.

Silbatos, pitos y vuvuzelas.

Armas blancas y armas de fuego.

Dispositivos de iluminación láser.

Paraguas y sombrillas.

Juegos pirotécnicos.

Elementos con mensajes ofensivos, racistas, discriminatorios, políticos o religiosos.

Banderas que superen los dos metros de largo por 1,50 metros de ancho.

Objetos accionados con gas, helio o materiales que puedan generar combustión.

Elementos que requieran ser izados mediante poleas, cables o sistemas similares.

❌ ⬆️ 𝐄𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐞𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐧𝐨 𝐬𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐦𝐢𝐭𝐢𝐫𝐚́𝐧 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨 𝐚𝐥 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐢𝐨 𝐄𝐥 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐢́𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐥 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝𝐨 🆚 🇨🇷 #ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/Ngu9YA5f4V — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 1, 2026

Importante cambio para ingresar al partido de Colombia

La Federación también informó que los asistentes mayores de edad deberán presentar su boleta de manera individual desde la aplicación Tuboleta Pass en sus teléfonos celulares, por lo que recomendó revisar previamente el acceso digital antes de llegar al estadio.

🚨 𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐚𝐬𝐢𝐬𝐭𝐢𝐫 𝐚 𝐋𝐚 𝐑𝐞𝐜𝐭𝐚 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥 🚨 𝐋𝐨𝐬 𝐚𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐦𝐚𝐲𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐞𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞𝐛𝐞𝐫𝐚́𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫 𝐬𝐮𝐬 𝐛𝐨𝐥𝐞𝐭𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐬𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐚𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐓𝐮𝐁𝐨𝐥𝐞𝐭𝐚… pic.twitter.com/PbQaOgKXQH — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 1, 2026

Además, las puertas de El Campín estarán habilitadas desde las 2:00 p. m., cuatro horas antes del inicio del encuentro, con el fin de agilizar el ingreso y evitar congestiones en los filtros de seguridad.

Colombia tendrá su última prueba antes del Mundial 2026

El amistoso frente a Costa Rica servirá como despedida oficial del equipo dirigido por Néstor Lorenzo antes de viajar a Norteamérica para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro se jugará en Bogotá y será una de las últimas oportunidades para que la afición acompañe al combinado nacional antes de su debut mundialista.

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