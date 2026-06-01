La Selección Colombia tendrá este martes una de sus últimas pruebas antes del inicio de la Copa del Mundo de 2026, cuando enfrente a Costa Rica en el estadio El Campín de Bogotá. El partido marcará el regreso del combinado nacional a la capital después de siete años y servirá como despedida de la afición colombiana antes de viajar a Norteamérica.

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Según El Tiempo, técnico Néstor Lorenzo aprovecharía el amistoso para comenzar a perfilar la nómina titular que utilizará en el Mundial. La principal novedad estaría en el lateral derecho, donde aparecería Santiago Arias debido a que Daniel Muñoz se incorporó recientemente a la concentración y apenas suma algunos entrenamientos con el grupo.

(Vea también: “No se lo merecía”: Néstor Lorenzo se destapó sobre la convocatoria de Villa a la Selección Colombia)

En defensa no habría mayores sorpresas. Camilo Vargas custodiaría el arco, mientras que Dávinson Sánchez y Jhon Jáner Lucumí conformarían la pareja de centrales. Johan Mojica ocuparía el costado izquierdo, manteniendo una base que Lorenzo ha utilizado durante buena parte de las Eliminatorias.

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La principal duda estaría en la mitad de la cancha. Kevin Castaño tendría la primera opción para acompañar a Richard Ríos, aunque Gustavo Puerta también pelea por ese lugar ante la llegada tardía de Jefferson Lerma. Más adelantado actuaría James Rodríguez, encargado de liderar la generación de juego del equipo nacional.

En ataque, el seleccionador argentino apostaría por un tridente de lujo. Luis Díaz estaría por la banda izquierda, Jhon Arias por el sector derecho y Luis Javier Suárez sería el hombre más adelantado.

¿Cómo formaría Colombia vs. Costa Rica?

De confirmarse esta alineación, Colombia formaría con: Camilo Vargas; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Kevin Castaño, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez; Luis Díaz y Luis Javier Suárez.

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