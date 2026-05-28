El llamado de Freddy Hurtado para sumarse al grupo de Selección Colombia en el Mundial 2026 es uno de los golpes más importantes sobre la mesa de cara al futuro del fútbol nacional.

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La razón parece más que evidente si se mira con atención la edad de la mayoría de convocados en la ‘Tricolor’: este combo se acerca a su último baile (término popularizado por el documental de la despedida de Michael Jordan) y al posible adiós de varios de los nombres más populares del seleccionado.

Así llegan los 26 jugadores que Néstor Lorenzo tiene listos para el torneo en Estados Unidos, México y Canadá, con base en su fecha de nacimiento:

Porteros

Álvaro Montero: 31 años

31 años Camilo Vargas: 37 años

37 años David Ospina: 37 años

Defensas

Daniel Muñoz: 30 años

30 años Santiago Arias: 34 años

34 años Dávinson Sánchez: 29 años (cumple 30 en junio)

29 años Jhon Lucumí: 27 años (cumple 28 en junio)

27 años Yerry Mina: 31 años

31 años Willer Ditta: 28 años

28 años Déiver Machado: 32 años

32 años Johan Mojica: 33 años

Mediocampistas

Gustavo Puerta: 22 años (cumple 23 en julio)

22 años James Rodríguez: 34 años (cumple 35 en julio)

34 años Jefferson Lerma: 31 años

31 años Jhon Arias: 28 años

28 años Jorge Carrascal: 28 años

28 años Juan Fernando Quintero: 33 años

33 años Richard Ríos: 25 años (cumple 26 en junio)

25 años Kevin Castaño: 25 años

25 años Jaminton Campaz: 26 años

26 años Juan Portilla: 27 años

Delanteros

Luis Díaz: 29 años

29 años Luis Suárez: 28 años

28 años Jhon Córdoba: 33 años

33 años Carlos Gómez: 23 años

23 años Juan Camilo Hernández: 27 años

El detalles es más que contundente: apenas tres de los futbolistas que van a portar el uniforme patrio llegan con 25 años o menos al torneo internacional, lo que plantea un reto determinante de cara al futuro: el recambio generacional.

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De hecho, varios nombres como los de David Ospina, Camilo Vargas, Santiago Arias, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Jhon Córdoba y Johan Mojica parecen lejanos de cara a una presencia en el certamen de 2030: el más joven entre los mencionados tendría 37 años. Y eso por no hablar del resto.

Otros jugadores están en un punto de giro importante ya que van a necesitar de mucha regularidad para mantenerse vigentes, aunque van a contar con una experiencia valiosa para aportar al grupo.

Lo claro es que el último baile de la Selección Colombia subcampeona en Copa América 2024 está en la mira, una realidad que se transforma en gasolina de avión para una manada que se ha caracterizado por su hermandad.

Y sí: porque así haya expertos como Carlos Antonio Vélez que los cuestione por ser un “grupo de amigos”, lo más cierto es que la unidad en torneos cortos es una base contundente para avanzar con mayor éxito.

Dicho eso y con la lágrima en el ojo para quienes ven esta como una despedida de muchos jugadores que se han convertido en auténticos ídolos del país, es necesario darle la vuelta a la página.

¿Por qué es clave Freddy Hurtado con Selección Colombia en el Mundial 2026?

El cambio de la Selección Colombia tiene como clave al nombre de Freddy Hurtado como un punto de giro determinante de cara al futuro, por lo que su convivencia con el grupo es más que necesaria para el proceso de adaptación.

El mencionado técnico del seleccionado Sub-17 va a tener la oportunidad de adquirir un aprendizaje invaluable sobre este recorrido mundialista a nivel de mayores, además de que esa interacción con grandes figuras es información vital para transmitirle a sus próximos dirigidos.

Si bien Freddy Hurtado no brilló en el Mundial Sub-17 pasado, su título en el pasado Suramericano de la categoría abre una oportunidad para crear una mentalidad con títulos internacionales para Colombia en el torneo de noviembre (quedó con Japón, Serbia y Honduras).

Así, mientras la Selección Colombia enfrenta el reto con varios veteranos, el camino se prepara no solo para estos juveniles sino para los que se lucieron en el pasado Mundial Sub-20 bajo el mando del técnico César Torres.

No parece viable suponer que alguno de los estrategas de los juveniles vaya a ser el eventual reemplazo en una salida de Néstor Lorenzo y lo ideal es que sea más bien un aviso de que se pretende un trabajo coordinado en las diferentes categorías para que los procesos sean más sólidos.

Por ahora, los fanáticos del país merecen la ilusión que jugadores como David Ospina, Camilo Vargas, Santiago Arias, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Jhon Córdoba y Johan Mojica puedan aportar con su experiencia, sin saber si esta sea una despedida, su último baile con la Selección Colombia.

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