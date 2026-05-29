Un video que circuló en redes en las últimas horas encendió las alarmas entre los aficionados de la Selección Colombia, luego de que en las imágenes se viera a David Ospina con aparentes dificultades físicas al momento de descender del bus del equipo.

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En el clip, que rápidamente se volvió viral, se observa al experimentado arquero siendo asistido por sus compañeros Camilo Vargas y James Rodríguez. Ospina baja con cuidado las escaleras del vehículo, apoyándose tanto en el hombro de Vargas como en el brazo de James, lo que causó preocupación inmediata entre los seguidores de la ‘Tricolor’.

Acá, el video en cuestión, compartido por el periodista Juan Suárez:

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Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juan Nico Suárez 🦁🇨🇴 (@juannico_18)

Aunque en el video no se evidencia con claridad qué tipo de molestia podría estar afectando al guardameta, el hecho de que necesitara ayuda para movilizarse ha dado pie a múltiples especulaciones en redes sociales.

Algunos usuarios sugieren que podría tratarse de una molestia muscular, mientras que otros temen una posible lesión de mayor gravedad. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial sobre su estado de salud.

La incertidumbre crece debido a que la Federación Colombiana de Fútbol no ha emitido ningún comunicado al respecto. El silencio de la entidad ha dejado a la opinión pública a la espera de un pronunciamiento que esclarezca la situación del arquero, uno de los referentes más importantes del combinado nacional en los últimos años.

Ospina, con una amplia trayectoria tanto en clubes internacionales como en la Selección Colombia, ha sido pieza clave en procesos mundialistas y competiciones continentales.

Por eso, cualquier indicio de problema físico genera inquietud, especialmente en momentos en los que el equipo se prepara para compromisos importantes.

Por ahora, lo único claro es lo que muestran las imágenes: un Ospina que no desciende del bus con total normalidad y que requiere apoyo de dos de sus compañeros. Este detalle, aunque puede parecer menor, ha sido suficiente para generar una ola de comentarios y dudas en el entorno del equipo nacional.

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