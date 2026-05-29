Este viernes 29 de mayo, en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay, se hizo el tan esperado sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores y los cruces de ‘playoffs’ (16avos) de la Copa Sudamericana.
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Deportes Tolima clasificó como segundo de su grupo y enfrentará a Independiente del Valle, que terminó primero en el grupo H.
Así quedaron las 8 llaves de octavos de final de la Copa Libertadores 2026:
- Universidad Católica vs Estudiantes (LP)
- Corinthians vs Rosario Central
- Flamengo vs Cruzeiro
- Independiente del Valle vs Deportes Tolima
- Liga de Quito vs Mirassol
- Cerro Porteño vs Palmeiras
- Coquimbo Unido vs Platense
- Independiente Rivadavia vs Fluminense
Los partidos de ida se jugará entre el 11 al 13 de agosto, mientras que los de vuelta serán entre el 18 y el 20 de agosto.
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¿Cómo quedaron los cruces de la Copa Sudamericana?
Independiente Medellín no logró clasificar directamente a octavos de Libertadores, pero accedió a los ‘playoffs’ de la Sudamericana, donde enfrentará a Vasco da Gama de Brasil. Un duelo complicado ante un equipo con tradición y jugadores de experiencia en el Brasileirao. En caso de ganar el duelo, el Medellín enfrentaría a Olimpia de Paraguay en octavos de final.
Independiente Santa Fe también está en ‘playoffs’ y medirá fuerzas ante Caracas de Venezuela. Este cruce parece más accesible sobre el papel para el equipo cardenal, que cuenta con experiencia continental. Santa Fe buscará avanzar para enfrentar luego a uno de los equipos más grandes del continente en octavos de final, River Plate.
Los cruces de la Sudamericana quedaron así:
- O’Higgins (CHI) vs. Boca Juniors (ARG)
- Gremio (BRA) vs. Bolívar (BOL)
- Santa Fe (COL) vs. Caracas (VEN)
- Independiente Medellín (COL) vs. Vasco da Gama (BRA)
- Red Bull Bragantino (BRA) vs. Cristal (PER)
- Santos (BRA) vs. Universidad Central (VEZ)
- Tigre (ARG) vs. Nacional (URU)
- Lanús (ARG) vs. Cienciano (PER)
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Estos playoffs se jugarán en julio (ida aproximada 21-23, vuelta 28-30), y los ganadores se unirán a los ocho primeros de grupos de Sudamericana para los octavos.
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