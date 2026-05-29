Este viernes 29 de mayo, en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay, se hizo el tan esperado sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores y los cruces de ‘playoffs’ (16avos) de la Copa Sudamericana.

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Deportes Tolima clasificó como segundo de su grupo y enfrentará a Independiente del Valle, que terminó primero en el grupo H.

Así quedaron las 8 llaves de octavos de final de la Copa Libertadores 2026:

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Universidad Católica vs Estudiantes (LP)

Corinthians vs Rosario Central

Flamengo vs Cruzeiro

Independiente del Valle vs Deportes Tolima

Liga de Quito vs Mirassol

Cerro Porteño vs Palmeiras

Coquimbo Unido vs Platense

Independiente Rivadavia vs Fluminense

Los partidos de ida se jugará entre el 11 al 13 de agosto, mientras que los de vuelta serán entre el 18 y el 20 de agosto.

🏆 ¡El cuadro de Octavos de Final de la CONMEBOL #Libertadores! pic.twitter.com/UF5sG88QwC — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) May 29, 2026

¿Cómo quedaron los cruces de la Copa Sudamericana?

Independiente Medellín no logró clasificar directamente a octavos de Libertadores, pero accedió a los ‘playoffs’ de la Sudamericana, donde enfrentará a Vasco da Gama de Brasil. Un duelo complicado ante un equipo con tradición y jugadores de experiencia en el Brasileirao. En caso de ganar el duelo, el Medellín enfrentaría a Olimpia de Paraguay en octavos de final.

Independiente Santa Fe también está en ‘playoffs’ y medirá fuerzas ante Caracas de Venezuela. Este cruce parece más accesible sobre el papel para el equipo cardenal, que cuenta con experiencia continental. Santa Fe buscará avanzar para enfrentar luego a uno de los equipos más grandes del continente en octavos de final, River Plate.

Los cruces de la Sudamericana quedaron así:

O’Higgins (CHI) vs. Boca Juniors (ARG)

Gremio (BRA) vs. Bolívar (BOL)

Santa Fe (COL) vs. Caracas (VEN)

Independiente Medellín (COL) vs. Vasco da Gama (BRA)

Red Bull Bragantino (BRA) vs. Cristal (PER)

Santos (BRA) vs. Universidad Central (VEZ)

Tigre (ARG) vs. Nacional (URU)

Lanús (ARG) vs. Cienciano (PER)

🏆 ¡El cuadro de Octavos de Final de la CONMEBOL #Sudamericana! pic.twitter.com/4aqJJXKT6s — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) May 29, 2026

Estos playoffs se jugarán en julio (ida aproximada 21-23, vuelta 28-30), y los ganadores se unirán a los ocho primeros de grupos de Sudamericana para los octavos.

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