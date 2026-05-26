La ilusión del Independiente Medellín llegó a su final en territorio argentino. El conjunto antioqueño quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026 luego de caer 1-0 frente a Estudiantes de La Plata en un partido que se definió en los últimos segundos y dejó un duro golpe para el equipo colombiano.

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Cuando todo parecía encaminado a un empate que mantenía con vida al DIM en el torneo continental, apareció Mikel Amondarain para marcar el único gol del encuentro al minuto 90+2. El atacante aprovechó un descuido defensivo dentro del área y luego de un doble cabezazo de su equipo venció al arquero con una definición que silenció cualquier esperanza del cuadro visitante.

Durante buena parte del compromiso, Medellín logró sostener el ritmo del equipo argentino y resistió la presión en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi. Incluso, por momentos, el conjunto dirigido por Alejandro Restrepo mostró orden defensivo y apostó por los contragolpes para intentar sorprender a Estudiantes.

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Sin embargo, el desgaste físico y la insistencia del cuadro local terminaron inclinando la balanza en el cierre del encuentro. Estudiantes adelantó líneas en los minutos finales y encontró recompensa en tiempo de reposición, justo cuando el empate parecía sellado.

La derrota dejó a Medellín sin posibilidades de avanzar a la siguiente ronda de la Libertadores, en una campaña marcada por la irregularidad y la falta de contundencia en momentos clave. El equipo paisa había llegado a la última fecha con opciones matemáticas, pero necesitaba sumar en Argentina para mantenerse en competencia.

Después del pitazo final, la desazón se apoderó de los jugadores y aficionados del ‘Poderoso’, que vieron cómo el sueño continental terminó escapándose en la última jugada del partido. Mientras tanto, Estudiantes celebró una clasificación sufrida frente a su público.

Medellín aseguró cupo a la Copa Sudamericana pese a la eliminación Aunque quedó fuera de la Copa Libertadores 2026, el panorama internacional para Independiente Medellín no terminó del todo mal. Gracias a los resultados del grupo y la posición alcanzada en la tabla, el conjunto antioqueño logró asegurar su clasificación a la Copa Sudamericana, torneo en el que continuará compitiendo durante el segundo semestre del año. El DIM consiguió quedarse con el tercer lugar de su zona, lo que le permitió acceder al repechaje del certamen continental. De esta manera, el equipo paisa todavía mantiene opciones de seguir representando al fútbol colombiano a nivel internacional pese al duro golpe sufrido en Argentina. Ahora, el club deberá pasar la página rápidamente y enfocarse en el nuevo reto continental, donde buscará recuperar confianza y mejorar la imagen que dejó en varios tramos de la Libertadores.

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