El Deportivo Independiente Medellín consiguió una victoria agónica y clave en la Copa Libertadores luego de derrotar 2-3 a Cusco FC en Perú, resultado que dejó al equipo antioqueño muy cerca de avanzar a los octavos de final del torneo continental.

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El conjunto colombiano sufrió durante gran parte del compromiso, pero encontró el triunfo en los minutos finales en medio de un cierre cargado de emociones y goles.

El partido disputado en Cusco tuvo un desenlace frenético. El DIM logró imponerse gracias a anotaciones de Francisco Fydriszewski, José Ortiz en propia puerta y Alexis Serna, quien marcó el tanto definitivo en la última jugada del encuentro.

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Cusco complicó al cuadro colombiano durante varios tramos del partido y llegó a poner en aprietos al equipo dirigido por Sebastián Botero, que necesitaba sumar para seguir con vida en el grupo.

Sin embargo, el equipo paisa aprovechó los espacios en el tiempo de reposición y terminó quedándose con tres puntos fundamentales en territorio peruano.

Así quedó la tabla del grupo del DIM en Copa Libertadores

Con la victoria en Perú, el Deportivo Independiente Medellín quedó en una posición favorable dentro del Grupo A de la Copa Libertadores y ahora depende de sí mismo para avanzar a los octavos de final.

El triunfo sobre Cusco FC le permitió al cuadro antioqueño ubicarse parcialmente en el segundo lugar de la zona, beneficiado además por otros resultados de la jornada.

De esta manera, el DIM llegará con opciones claras de clasificación a la última fecha, en la que enfrentará a Estudiantes en un duelo decisivo por el cupo a la siguiente ronda del torneo continental.

1. Flamengo – 10 puntos

2. Medellín – 7 puntos

3. Estudiantes – 6 puntos

4. Cusco – 1 punto

Alexis Serna selló la victoria en la última jugada

Cuando el empate parecía definitivo, el Medellín encontró un contragolpe letal en el tiempo agregado. Francisco Chaverra ganó por la banda derecha y envió un pase al área que terminó definiendo Alexis Serna para sellar el 2-3 definitivo.

La anotación desató la celebración de los jugadores y mantuvo vivo el sueño del DIM de regresar a los octavos de final del torneo continental.

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