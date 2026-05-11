El arquero uruguayo Washington Aguerre rompió su silencio y desmintió de manera categórica los rumores que circularon en los últimos días sobre una supuesta pelea a golpes en el camerino del Independiente Medellín durante la final de la Liga BetPlay 2025 ante Independiente Santa Fe.

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A través de un video publicado en sus redes sociales, Aguerre se dirigió a la hinchada ‘poderosa’ para aclarar las versiones que lo involucraban directamente a él, junto a los jugadores Baldomero Perlaza y Francisco Chaverra, en un altercado físico.

Acá, las palabras del uruguayo:

“No sé de donde sacaron esa mentira. Todo lo que se ha dicho es todo mentira” Washington Aguerre desmiente categoricamente a los “periodistas” que inventaron que se fue a los golpes con Baldomero Perlaza y Francisco Chaverra. Acá las puertas siempre estarán abiertas… pic.twitter.com/v5hUBlyODX — Incógnito poderoso (@incognito_rojo) May 9, 2026

¿Cuál fue el rumor que circuló?

En los días previos, se viralizaron versiones en redes sociales y algunos medios según las cuales, tras la derrota en la final (o específicamente durante el entretiempo del partido de vuelta en el Atanasio Girardot), se habría producido una fuerte discusión en el vestuario del DIM que derivó en una pelea a puños entre Aguerre, Perlaza y Chaverra.

Estas informaciones señalaban que el altercado estaba relacionado con supuestas diferencias por temas de premios e incentivos económicos. Según las versiones no confirmadas, algunos jugadores habrían llegado “desmotivados” o “incentivados” de forma distinta, lo que habría causado tensiones internas y afectado el rendimiento del equipo en el partido decisivo.

El rumor llegó a indicar que el camerino se convirtió en “un desastre” y que hubo cruces fuertes e incluso golpes entre los tres mencionados.

Estas especulaciones se enmarcan en un contexto más amplio de polémicas alrededor del Independiente Medellín, que incluyó acusaciones de posible falta de compromiso de algunos jugadores y que llevaron al club a emitir un comunicado rechazando “de manera categórica” las versiones sobre irregularidades y anunciando acciones legales.

El portero uruguayo, quien regresó a Peñarol tras su paso por el DIM, insistió en que todo es falso y que mantiene una excelente relación tanto con sus excompañeros como con la directiva del club antioqueño.

“Todos saben lo apasionado que soy y la entrega que tuve siempre por el club. Hasta hoy tengo trato con ellos y con la directiva. Todos saben que ganaron un hincha más y que se queden tranquilos, que todo lo que se ha dicho es mentira”, agregó en el video.

Aguerre fue uno de los pilares del Medellín en la temporada 2025, participando como titular en las finales de la Liga BetPlay ante Santa Fe y de la Copa BetPlay frente a Atlético Nacional.

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