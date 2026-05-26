Deportes Tolima logró seguir vivo en Copa Libertadores en una dramática definición de la fase de grupos. En la sexta y última fecha de esa instancia, el vinotinto y oro empató 0-0 contra Universitario de Perú y clasificó a los octavos de final.

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El cuadro de Ibagué priorizó un esquema defensivo para asegurar su clasificación a la siguiente fase, aunque sufrió en algunos tramos con ciertas aproximaciones del club de Lima. No obstante, la ‘Tribu’ también tuvo contras peligrosas.

La estrategia de Lucas González lo hacía caminar al filo de la navaja porque una derrota lo dejaba afuera del certamen más importante del continente y hasta de Sudamericana (a donde caen los terceros de cada grupo en Libertadores). A esto se sumaba el triunfo de Nacional de Montevideo contra Coquimbo Unido, lo que hacía que un gol en contra del ‘Pijao’ lo dejaría contra las cuerdas.

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Finalmente, el partido quedó sin goles y dejó al Deportes Tolima de segundo del grupo B con ocho puntos, dos menos que el líder Coquimbo y con los mismos de Nacional, que por duelos directos tendrá que jugar ‘la otra mitad de la gloria’. Por su parte, el cuadro peruano quedó eliminado de toda competición al quedar cuarto.

Así quedó la tabla de posiciones del grupo B de la Copa Libertadores:

Equipo Puntos Diferencia de gol Coquimbo Unido 10 +2 Deportes Tolima 8 +1 Nacional de Montevideo 8 -2 Universitario 6 -1

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Aunque no tuvo un juego brillante, el ‘Pijao’ se sacudió de una racha muy negativa de tres derrotas seguidas en fila, tanto en Libertadores como en Liga Betplay. Una de estas se la propinó, precisamente, el cuadro que le quitó el liderato en el torneo internacional, al golearlo 3-0.

Además, en el rentado nacional tuvo una serie de semifinales para el olvido contra Atlético Nacional, con el que perdió 0-1 en Ibagué y 3-1 en Medellín, por lo que venía con moral baja al quedarse sin final. Ahora, el empate en Perú le permitió cerrar el semestre con un respiro y replantear varios aspectos en lo deportivo para los retos que vienen.

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