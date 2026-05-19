Deportes Tolima sufrió una dura derrota en la Copa Libertadores luego de caer 3-0 frente a Coquimbo Unido en territorio chileno, resultado que dejó al equipo colombiano en una situación complicada dentro del grupo B.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Deportes Tolima estudiaría irse de Ibagué y buscaría nueva sede para liga y Libertadores)

El conjunto dirigido por Lucas González mostró muchas dificultades defensivas y nunca encontró la manera de controlar el partido ante un rival que fue superior durante gran parte del compromiso.

Aunque Tolima intentó reaccionar en algunos momentos del primer tiempo, la ilusión de sacar un resultado positivo duró poco frente a la presión del equipo local.

Lee También

Coquimbo golpeó a Tolima con pelota quieta y contragolpes

Las primeras aproximaciones fueron para Coquimbo Unido, que manejó la posesión y causó peligro constante sobre el arco defendido por Neto Volpi.

El delantero Nicolás Johansen fue uno de los jugadores más activos del equipo chileno y complicó varias veces a la defensa tolimense.

La apertura del marcador llegó al minuto 26, luego de un tiro libre desde el costado derecho que terminó con un gol del uruguayo Manuel Fernández. La acción fue revisada por el VAR y finalmente validada.

Después del 1-0, Deportes Tolima intentó adelantar líneas, pero dejó espacios atrás y terminó pagando caro los errores defensivos.

Antes del descanso, Cristian Zavala marcó el segundo tanto para el conjunto chileno y aumentó la preocupación del cuadro colombiano.

Para la segunda mitad, Deportes Tolima salió obligado a buscar el descuento, pero nuevamente quedó expuesto en defensa.

Al minuto 55, Nicolás Johansen anotó el 3-0 definitivo y sentenció el compromiso en Chile.

Aunque el equipo colombiano trató de reaccionar y tuvo algunas aproximaciones ofensivas, nunca encontró claridad para descontar.

Tolima deberá jugarse la vida en última fecha de Libertadores

Con esta derrota, Tolima quedó comprometido en la pelea por avanzar a la siguiente fase de la Copa Libertadores.

Ahora, el conjunto ‘pijao’ deberá buscar un resultado positivo en la última jornada del grupo, cuando visite a Universitario de Deportes, rival con el que empató sin goles en la primera fecha del torneo continental.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.