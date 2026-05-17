El auge del ‘running’ en Colombia sigue creciendo y cada vez son más las personas que se animan a correr carreras de larga distancia. Sin embargo, detrás del reto de completar una maratón también existen riesgos físicos importantes cuando no se hace una preparación adecuada, pues especialistas advierten que improvisar entrenamientos puede derivar en lesiones, agotamiento extremo y problemas articulares.

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En ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla se ha disparado la participación en carreras de calle, mientras que comunidades de corredores aficionados han ganado fuerza en parques, ciclovías y eventos deportivos. Ese fenómeno ha convertido al ‘running’ en una práctica asociada no solo al deporte, sino también al bienestar físico y mental.

No obstante, entrenadores y atletas coinciden en que correr 42 kilómetros no es una meta que pueda asumirse sin planificación. Uno de los errores más frecuentes entre principiantes es aumentar la carga física demasiado rápido o creer que basta con acumular kilómetros para llegar preparados al día de la competencia.

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De acuerdo con integrantes del Equipo Élite ASICS Colombia 2026, la construcción de una base aeróbica sólida puede tardar varios meses y debe hacerse de manera progresiva para evitar lesiones por sobrecarga. Problemas como tendinitis, fracturas por estrés, desgaste muscular o molestias de rodilla suelen aparecer cuando el cuerpo no alcanza a adaptarse al esfuerzo.

Los especialistas también señalan que la constancia resulta más importante que los entrenamientos extremos. Seguir un plan estructurado ayuda a distribuir mejor las cargas, incluir tiempos de recuperación y disminuir el riesgo de abandonar la preparación antes de tiempo.

Además, recalcan que entrenar más no necesariamente significa entrenar mejor. Una preparación equilibrada combina fondos largos, ejercicios de velocidad, trabajo de fuerza y sesiones de recuperación. Ese enfoque permite mejorar la resistencia sin generar desgaste prematuro durante la carrera.

Otro punto clave está en la prevención. La movilidad articular, el fortalecimiento muscular y el descanso son factores determinantes para evitar lesiones. También recomiendan prestar atención a señales como dolores persistentes, fatiga excesiva o cambios en la técnica al correr, pues pueden indicar sobre entrenamiento.

El calzado adecuado también influye en el rendimiento y la salud física. Expertos aconsejan elegir tenis según el tipo de pisada, el terreno y la distancia que se recorrerá. Incluso sugieren cambiar el calzado entre los 600 y 800 kilómetros de uso para mantener una buena amortiguación.

A la preparación física se suma el componente mental. Mantener un ritmo controlado, administrar la energía y evitar salir demasiado rápido son estrategias fundamentales en una maratón. Técnicas de respiración y concentración también ayudan a sostener el esfuerzo en los momentos más exigentes de la competencia.

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En medio de este crecimiento del running en Colombia, especialistas insisten en que completar una maratón va mucho más allá del entusiasmo: requiere disciplina, preparación y respeto por los límites del cuerpo.

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