Este jueves, 14 de mayo, se llevó a cabo la sexta etapa del Giro de Italia 2026, una jornada de 142 kilómetros que comenzó en Pasteum y terminó en Napoli, en un recorrido que fue en su mayoría plano, por lo que los protagonistas pintaban ser los ‘sprinters’.

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Ahora, más allá del resultado, que dejó como ganador a Davide Balerrini, hubo un momento que molestó mucho a los ciclistas, los aficionados y la prensa, ya que un hombre se quiso hacer el chistoso y casi ocasiona una tragedia.

Y es que en un momento en específico, justo cuando el pelotón iba a pasar por una rotonda, un joven vestido de blanco se sale casi hasta la mitad de la vía y comienza a amagar a los deportistas, buscando incluso distraerlos, hasta que por fin un ciclista le recrimina.

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Esto es algo muy peligroso porque como ha pasado en etapas anteriores, si un ciclista de adelante sufre una caída, eso ocasiona un efecto dominó detrás, por lo que se pueden presentar heridas y lesiones muy complicadas, que obliguen a los representantes de cada equipo a retirarse, tal como le ocurrió a Santiago Buitrago y Adam Yates, entre otros.

Esta fue la situación en cuestión:

❌ UN GESTO DA NON IMITARE ASSOLUTAMENTE ❌ Speriamo che queste immagini aiutino ad individuare i colpevoli! I corridori non si toccano, la loro incolumità è sacra 🤬⛔️#GirodItalia #EurosportCICLISMO pic.twitter.com/4t0NLsH6br — Eurosport IT (@Eurosport_IT) May 14, 2026

“Respete a los corredores. Respete la carrera. Respete el Giro de Italia. Aficionados, los amamos cuando están en la vía, amamos el entusiasmo y amamos que apoyen a los ciclistas, pero hay una línea que no se puede cruzar. No sean como este chico”, escribió la competencia en sus redes sociales.

Al final, lo cierto es que la general no cambió en lo absoluto porque el pelotón llegó casi que al tiempo, mientras los ‘sprinters’ disputaban la etapa.

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Cómo será la etapa 7 del Giro de Italia

Este viernes, 15 de mayo, se llevará a cabo la primera prueba de alta montaña en la primera gran vuelta del año, ya que serán 245 kilómetros de recorrido con un desnivel total de 4.600 metros.

En el recorrido habrá un puerto de segunda categoría y uno de primera categoría en el cierre, por lo que se espera que empiecen a aparecer las diferencias en la clasificación general.

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