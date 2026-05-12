Un día de susto vivió el ciclista colombiano Egan Bernal durante la cuarta etapa del Giro de Italia 2026, la cual tuvo un recorrido de 138 kilómetros entre Catanzaro y Cosenza, la cual fue en su mayoría plana, pero que tuvo una subida se segunda categoría que, sorpresivamente, movió duro al grupo.

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Para que la llegada no fuera con tantos especialistas, el equipo que se puso al frente durante dicha subida fue el Movistar, con el objetivo de cortar al grupo y ubicar bien a Orluis Aular. De hecho, impuso un ritmo bastante fuerte y por eso, además de afectar a los ‘sprinters’, también perjudicó a algunos ciclistas que luchan por la clasificación general.

Uno de esos fue el colombiano Egan Bernal, quien justo en la parte más dura de la subida se quedó por, aparentemente, un problema físico, perdiendo varios segundos con respecto a sus competidores. La buena noticia es que solo quedaba un kilómetro de subida, por lo que a la bajada recuperó aire y fuerza en las piernas para volver a entrar al pelotón principal.

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🥶 It’s getting difficult by the second for Egan Bernal! But the 🇨🇴 champion has @benjeturner to try and bring him back in the downhill! 📺 Follow the #Giroditalia on TV, and on socials, wherever you are 🌐 pic.twitter.com/8aE6cej0ud — Giro d’Italia (@giroditalia) May 12, 2026

Sin embargo, esto no deja de ser un susto, ya que si bien es cierto que el colombiano siempre sufre luego del día de descanso, ahora se vienen jornadas mucho más complicadas y el colombiano ya mostró que puede estar quedándose ligeramente.

Más adelante en la etapa, hubo una bonificación que, afortunadamente, no pudo ganar Vingegaard, por lo que todo sigue muy apretado en la clasificación general.

Clasificación de la etapa 4 del Giro de Italia

Ciclista Tiempo 1. Jonathan Narvaez 3H08’46” 2. Orluis Aular M.T. 3. Giulio Ciccone M.T. 4. Ben Turner M.T. 5. Alessandro Pinarello M.T.

Clasificación general del Giro de Italia

Ciclista Tiempo 1. Giulio Ciccone 16H18’51” 2. Jan Christen a 4″ 3. Florian Stork a 4″ 4. Egan Bernal a 4″ 5. Thymen Arensman a 6″

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Cómo es la etapa 5 del Giro de Italia

Este miércoles, 13 de mayo, la quinta jornada será un recorrido de 203 kilómetros entre Praia a Mare y Potenza, con un premio de tercera categoría y uno de segunda categoría. Sin embargo, es muy difícil porque tiene 4.100 metros de desnivel, por lo que se espera que se marquen diferencias importantes en la general.

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