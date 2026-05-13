Este miércoles, 13 de mayo, se llevó a cabo la quinta jornada del Giro de Italia 2026, la primera gran vuelta del año, que contó con mucha dificultad debido a las condiciones climáticas a lo largo del recorrido.

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De hecho, desde el inicio la lluvia, el granizo y más se hicieron presentes en la competencia, lo cual dificultó mucho el desarrollo normal de la jornada porque de cierta manera los ciclistas tuvieron que ser cautos para no sufrir caídas que los perjudicaran de ahí en adelante.

Por eso mismo fue la fuga la protagonista del día, pues allí hubo tres ciclistas que lo intentaron de gran manera, incluido el colombiano Einer Rubio, pero que desafortunadamente para él se quedó porque no aguantó el ritmo de sus rivales.

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Al final, fueron Eulálio y Arrieta los que disputaron la etapa, pues ambos sufrieron caídas a causa de la calle mojada y eso hizo que ambos cruzaran la meta con evidentes dolores.

Ahora, esto también significó un cambio grande en la clasificación general, puesto que la fuga le sacó más de 8 minutos al pelotón y eso significa que ahora los favoritos deben apretar más en las próximas jornadas.

Clasificación etapa 5 del Giro de Italia

Ciclista Tiempo 1. Igor Arrieta 5H07’51” 2. Alfonso Eulálio a 2″ 3. Thomas Silva a 51″ 4. Lorenzo Milesi a 1’29” 5. Gianmarco Garofoli a 1’30”

Clasificación general del Giro de Italia

Ciclista Tiempo

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Cómo será la etapa 6 del Giro de Italia

Se espera que la sexta etapa, que será este jueves 14 de mayo, sea tranquila y que nuevamente los ‘sprinters’ sean protagonistas, puesto que será un recorrido de 142 kilómetros en su mayoría llana entre Paestum y Napoli, por lo que los favoritos ya deben esperar hasta el viernes para buscar recuperar tiempo en la general.

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