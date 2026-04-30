El atleta keniano Sabastián Sawe fue recibido como un héroe en su país luego de protagonizar una de las gestas más impactantes en la historia reciente del atletismo mundial.

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Su hazaña no solo lo puso en el centro de la conversación deportiva global, sino que también le valió un reconocimiento especial por parte del gobierno de Kenia, que decidió premiarlo con dinero y un vehículo nuevo por su logro.

El presidente William Ruto encabezó la ceremonia en la que se exaltó al corredor. Allí, el mandatario destacó la importancia del hito alcanzado por Sawe y lo calificó como un momento histórico para el deporte y para la humanidad, recogió Eurosport.

Como parte del reconocimiento, el atleta recibió 8 millones de chelines kenianos, una suma que ronda los 53.000 euros, es decir unos 224’990.000 pesos colombianos, además de un automóvil nuevo, el cual podrá elegir según sus preferencias.

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Acá, el momento de la premiación:

Ocho millones de chelinos kenianos (53.000 euros) y el coche que elija 🤑🚙 La recompensa que Sebastian Sawe ha recibido del gobierno de Kenia tras hacer historia con la primera maratón sub2h 🇰🇪 pic.twitter.com/35lFWQ6Ypc — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 30, 2026

El gesto del gobierno keniano no es menor si se tiene en cuenta el peso que tiene el atletismo en ese país africano, considerado una potencia mundial en pruebas de fondo y maratón. Por años, Kenia ha producido campeones olímpicos y mundiales, pero lo conseguido por Sawe representa un salto aún más grande en la historia de esta disciplina.

¿Cuál fue el record que consiguió Sebastián Sawe?

El reconocimiento a Sabastian Sawe llegó luego de que firmara una actuación sin precedentes en la Maratón de Londres, una de las pruebas más prestigiosas del calendario internacional. Allí, el keniano se convirtió en el primer ser humano en completar una maratón oficial en menos de dos horas, registrando un tiempo de 1:59:30.

🏃🏻‍♂️ Sebastián Sawe 🇰🇪, ¡¡¡1:59:30!!!

👉 Ha corrido 42,195km a 2:50 por Km. 2:50 minutos por kilómetro! 42 veces!

Eso es una salvajada!

pic.twitter.com/bRrTXqznyn — Padre Espartano (@Padreespartano) April 26, 2026

Esta marca rompe una barrera que durante décadas fue considerada prácticamente imposible por expertos, entrenadores y atletas. Aunque anteriormente el también keniano Eliud Kipchoge había corrido por debajo de las dos horas en un evento especial no oficial, lo hecho por Sawe adquiere un valor adicional al haberse conseguido en una competencia reconocida oficialmente.

El impacto de este logro fue inmediato. En Kenia, miles de personas salieron a las calles para recibir al atleta en el aeropuerto de Nairobi, donde fue ovacionado como símbolo de orgullo nacional. Las imágenes del recibimiento reflejaron la magnitud de lo conseguido y el significado que tiene para un país que vive el atletismo con especial pasión.

Con este premio y el impacto global de su hazaña, Sabastian Sawe no solo se consolida como una de las grandes figuras del atletismo actual, sino que también entra en la historia como el hombre que rompió una de las últimas barreras del deporte de resistencia. Su nombre, desde ahora, quedará ligado a un momento que redefine lo que el cuerpo humano es capaz de lograr.

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