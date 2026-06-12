El periodismo colombiano se encuentra sacudido luego de conocerse la salida del reconocido comunicador Gabriel Meluk de la Casa Editorial El Tiempo, lugar donde laboró durante más de tres décadas y en el cual ejerció como editor de la sección de Deportes por más de 20 años. Su desvinculación se produce en medio de una fuerte controversia por denuncias públicas sobre presunto acoso, lo que motivó un pronunciamiento oficial por parte del periodista.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Dolor en la familia de Eduardo Luis por la partida de un ser querido: “Adiós, hijo”)

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, Meluk manifestó que tanto él como sus seres queridos se encuentran profundamente “conmocionados” por la información que divulgó recientemente un medio digital, así como por el anuncio de acciones legales relacionadas con supuestos casos de acoso.

El experimentado periodista deportivo fue enfático al asegurar que los motivos detrás de su salida del diario distan de los señalamientos de las redes. Según explicó en el documento, la única explicación formal que recibió sobre el fin de su contrato laboral tiene que ver estrictamente con una reestructuración interna y con la compleja situación financiera del medio de comunicación.

Lee También

Paralelamente, la Casa Editorial El Tiempo ratificó la fusión de sus equipos multimedia deportivos y anunció un cambio histórico en su dirección con el nombramiento de Jenny Gámez, quien se convierte en la primera mujer en asumir la edición de la sección de Deportes en dicha empresa, pese a que otros como José Orlando Ascensio llevan varios años en la empresa y ejerciendo el rol como subeditor.

La tensión alrededor del caso aumentó significativamente luego de que la reputada periodista Jineth Bedoya, directora de la campaña ‘No Es Hora de Callar’ y actual editora de género de El Tiempo, confirmara de primera mano que radicó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación por presuntos casos de acoso.

Bedoya recurrió a sus canales digitales para aclarar que tomó la determinación respaldada por las herramientas legales vigentes en el país, calificando su denuncia como un imperativo ético. “En mi camino he procurado que la coherencia entre lo que digo y lo que hago me recuerde todos los días por qué elegí el periodismo y la defensa de los derechos de las mujeres”, sentenció de manera contundente la líder social.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.