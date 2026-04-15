Horas muy difíciles son las que ha vivido el narrador colombiano Eduardo Luis López, quien trabaja en RCN y Win Sports, ya que en las últimas horas su mascota, Apolo, falleció en una veterinaria de Bogotá.

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En los últimos días, Eduardo Luis había compartido que su mascota ya tenía una edad bastante avanzada y por eso las enfermedades y demás no le estaban permitiendo llevar una vida tranquila. Es más, en la mañana de este martes, el mismo narrador contó que el perro había pasado una noche muy mala, pero que igual él estaba ahí acompañándolo en todo momento.

Sin embargo, horas después fue el mismo Eduardo Luis quien por medio de sus historias de Instagram compartió que Apolo había fallecido, dejando un dolor y un vacío gigante en su familia.

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“Apolo, siempre acompañándote hasta el último minuto. Adiós, hijo”, fueron algunas de las palabras que compartió el periodista deportivo, notablemente afectado y sentimental por su mascota.

Sin embargo, más allá de este dolor y de tener los ojos inflamados de tantas lágrimas, el periodista mostró su profesionalismo, puesto que horas después se reportó en las instalaciones de RCN para cumplir con su labor de transmisión del compromiso entre Colombia y Chile por la Liga de las Naciones Femenina, en la que el combinado nacional derrotó 2-0 a sus rivales.

“Feliz de hacer lo que amo hasta en los momentos más difíciles. Mi profesión y compañeros me acogen”, escribió finalmente Eduardo Luis, justo al momento de iniciar la transmisión de dicho encuentro.

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¿Hay licencia de luto por muerte de la mascota en Colombia?

Cabe recordar que por más de que los perros o gatos ya muchos los consideran como miembros de la familia, en la ley no hay una licencia remunerada por el fallecimiento de las mascotas.

Lo que sí existe desde el año pasado, gracias a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que emitió una sentencia, es que se pueda llegar a un acuerdo con el empleador para tener al menos un día de licencia, pero siempre y cuando se cumplan con algunas condiciones, como lo son:

La mascota debe ser doméstica, es decir, vivir bajo la dependencia y con convivencia habitual con el trabajador, sin fines comerciales.

Debe haber una convivencia mínima demostrable entre el trabajador y su animal de compañía durante al menos seis meses.

La mascota debe estar registrada ante el empleador o contar con alguna forma de acreditación dentro del entorno laboral, cuando el pacto lo exige.

Es probable que se solicite un certificado veterinario que acredite el fallecimiento del animal.

El beneficio suele limitarse a un día hábil remunerado por evento.

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