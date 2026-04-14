El periodista deportivo Iván Mejía Álvarez volvió a provocar polémica en redes sociales luego de reaccionar a una imagen del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, junto al periodista Gustavo Gómez.

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(Vea también: Primera foto de Iván Mejía en su regreso a los medios; famoso narrador lo acompañará)

La fotografía corresponde a una entrevista que Gómez, de Caracol Radio, le hizo a Jesurún en su casa, la cual circuló ampliamente en redes sociales y provocó múltiples comentarios por parte de seguidores del fútbol colombiano.

En ese contexto, Mejía lanzó una contundente crítica al referirse a ambos, asegurando que son “tal para cual” y agregando una frase que rápidamente se viralizó: “en esa foto falta el sepulturero”.

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Tal para cual. En esa foto falta el sepulturero. https://t.co/bjdj0ZmZ11 — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) April 14, 2026

El comentario provocó reacciones divididas entre usuarios, especialmente por el tono irónico y la carga crítica habitual del periodista hacia dirigentes y figuras del entorno futbolístico.

¿A qué se refirió Iván Mejía con el ‘sepultutrero’?

De acuerdo con Publimetro, con la expresión el “sepulturero”, Mejía habría enviado una indirecta a César Augusto Londoño, porque ese es el apodo que ha utilizado en el pasado para referirse a él, en medio de antiguas diferencias profesionales.

Mejía señala a Londoño de ‘sepultar’ el Pulso del Fútbol. La relación entre ambos periodistas se deterioró con el tiempo, especialmente después de la salida de Mejía de Caracol Radio.

Con su reacción, el comentarista sigue dejando claras sus diferencias con la FCF, organización a la que cuestionó recientemente con un comunicado donde habló del estado de salud de James Rodríguez.

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