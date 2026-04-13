El atletismo mundial tiene un nuevo nombre para recordar, y no es uno que venga del Caribe o de las potencias tradicionales. Se trata de Gout Gout, un joven australiano que este domingo 12 de abri dejó al planeta con la boca abierta luego de romper una de las marcas de precocidad más emblemáticas de Usain Bolt.

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En una actuación que muchos ya califican como el inicio de una nueva era, el velocista demostró que no es solo una promesa, sino una realidad que corre a una velocidad de otra galaxia.

Durante el Campeonato de Atletismo de Australia celebrado en Sídney, Gout Gout se alineó en los bloques de salida para la final de los 200 metros planos. Lo que ocurrió segundos después fue poesía en movimiento. Con una zancada fluida y una potencia que recuerda a los mejores años del ‘Rayo’, el joven de 18 años cruzó la meta con un tiempo oficial de 19.67 segundos.

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Para dimensionar la magnitud de este logro, hay que mirar hacia atrás, específicamente al año 2004. En aquel entonces, un joven Usain Bolt sorprendía al mundo al correr la misma distancia en 19.93 segundos cuando tenía 17 años (casi 18). Gout no solo bajó esa marca, sino que la destrozó por una diferencia de 0.26 segundos, una eternidad en las pruebas de velocidad.

Acá, el video del momento en el que rompió el récord (2:59):

La victoria de Gout Gout no solo fue un mensaje para el legado de Bolt. Con sus 19.67 segundos, el australiano se convirtió oficialmente en el nuevo poseedor del récord mundial Sub-20. Esta marca estaba previamente en manos del estadounidense Erriyon Knighton, quien en 2022 había registrado un tiempo de 19.69 segundos.

Al finalizar la carrera, el estadio estalló en júbilo. Gout, con la humildad que lo caracteriza pero con la confianza de un veterano, señaló que simplemente se sentía “en la zona”. Los expertos destacan que su técnica de carrera, especialmente en la curva, es superior a la que Bolt mostraba a su misma edad, lo que proyecta un futuro donde los récords absolutos podrían estar en peligro.

¿Quién es Gout Gout?

Nacido en Queensland, Australia, de padres que emigraron desde Sudán del Sur, Gout Gout ha estado bajo la lupa de los cazatalentos desde los 15 años. Su ascenso ha sido meteórico, captando la atención de las grandes marcas deportivas.

De hecho, antes de esta histórica carrera, ya había asegurado su futuro financiero al firmar un contrato de patrocinio millonario con Adidas que se extiende hasta el año 2032.

A pesar de las comparaciones inevitables, el joven atleta mantiene los pies en la tierra:

“Es un honor que me mencionen en la misma frase que Usain Bolt, él es el estándar de oro. Pero yo solo trato de ser la mejor versión de Gout Gout”, afirmó tras la competencia.

Aunque superar a Bolt en la etapa juvenil es un hito monumental, el camino hacia el récord mundial absoluto de los 200 metros sigue siendo un desafío titánico. Usain Bolt mantiene la marca de 19.19 segundos establecida en el Mundial de Berlín en 2009.

New world record alert! 🚨 18-year-old Gout Gout just broke the under-20 world record, running 200m in 19.67 seconds. Watch this space, he's going places, fast. 🤩#Olympics pic.twitter.com/IAHXT96Iij — The Olympic Games (@Olympics) April 13, 2026

Las comparaciones no se han hecho esperar. El hecho de que Gout haya superado una marca juvenil de Bolt y que además lo haya hecho con un tiempo tan destacado, alimenta la narrativa de un posible relevo generacional.

Sin embargo, hablar de un “nuevo Bolt” todavía resulta prematuro. El legado del jamaiquino no solo se construyó con récords, sino también con dominio sostenido en grandes competencias, múltiples títulos olímpicos y mundiales, y una longevidad deportiva excepcional.

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