Este domingo 12 de abril, el fútbol paraguayo regaló uno de los momentos más virales en todo el mundo. Durante la fecha 16 del Torneo Apertura 2026 de la Primera División, Olimpia visitó el Estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este y se impuso 2-0 ante Rubio Ñu con un doblete de Carlos Sebastián Ferreira.

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Pero no fue un doblete cualquiera: el segundo tanto del delantero uruguayo llegó de la forma más impensada, tras un penal atajado, el balón rebotó violentamente en su rostro y se coló en el arco rival.

A los 56 minutos, el árbitro central sancionó un penal a favor de los visitantes. Sebastián Ferreira, el mismo que había abierto el marcador, se paró frente a los 12 pasos. El delantero uruguayo de 28 años ejecutó un fuerte derechazo, pero el guardameta argentino Franco Fragueda, de Rubio Ñu, se lució y desvió el disparo con una buena atajada; la pelota quedó viva dentro del área.

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En ese instante se produjo la jugada insólita. El balón rebotó y cayó en los pies de Fernando “Chapa” Martínez, volante de Rubio Ñu con pasado en el propio Olimpia, quien intentando despejar hacia el tiro de esquina o hacia un costado para alejar el peligro, golpeó el balón con fuerza.

Acá, el video de lo sucedido:

⚽️Franco Fragueda le atajó el penal a Sebas Ferreira, pero en el despeje de Chapa Martínez… 😅¡¡¡LE REBOTÓ POR LA CARA!!!😅 📺Tigo Sports+ ▶️Viví el #AperturaAPF2026 por https://t.co/pGNhXoLRh7 pic.twitter.com/YTd0Xzc0eX — Tigo Sports (@TigoSportsPY) April 12, 2026

Sin embargo, el rechazo fue tan mal dirigido que el esférico impactó de lleno y con violencia en la cara de Ferreira, quien estaba parado cerca del punto penal tras su ejecución. El balón cambió bruscamente de trayectoria, descolocó por completo al arquero local y se metió en el fondo de la red.

Fue el 2-0 definitivo. El gol se le acreditó a Ferreira, completando su doblete, aunque el uruguayo ni siquiera pudo festejar de inmediato. Visiblemente dolorido y con los ojos cerrados por el impacto, tuvo que ser asistido momentáneamente por sus compañeros.

El “blooper del año”, como ya lo bautizaron los medios y aficionados paraguayos, se convirtió en tendencia mundial en cuestión de minutos.

Con esta victoria, Olimpia llegó a 39 puntos (12 victorias, 3 empates y 1 derrota) y se consolidó como líder del Apertura, sacándole seis unidades de ventaja a Cerro Porteño. Rubio Ñu, en cambio, no pudo sumar y sigue con dificultades en la tabla en la posición 10.

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