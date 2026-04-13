Este lunes 13 de abril se conoció que el guardameta de Millonarios recibió una fuerte sanción por parte de la Dimayor que lo dejará por fuera de lo que resta del todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-I.

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La decisión provoca un duro impacto en el equipo ‘embajador’, que pierde a uno de sus hombres importantes en la recta final de la fase regular.

De acuerdo con la resolución oficial, el guardameta fue castigado con seis fechas de suspensión, además de una multa económica equivalente a 33 salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir, 1’925.995 pesos. La sanción se da luego de los hechos ocurridos el pasado 14 de marzo, luego del compromiso frente a Boyacá Chicó.

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🚨Ⓜ️ Diego Novoa fue sancionado 6 fechas por los hechos denunciados por el Boyacá Chicó sobre una supuesta agresión a Jacobo Pimentel, el Secretario de Gobierno de la Alcaldía de Tunja atestiguó en su contra. La sanción puede ser apelada. ➡️ Leonardo Castro fue desvinculado del… pic.twitter.com/YW1Q9WSnzV — Cristian Pinzón (@Crispinllos) April 13, 2026

El Comité Disciplinario de la Dimayor explicó que Novoa incurrió en una infracción contemplada en el literal f) del artículo 63 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol. La investigación se inició a partir de una denuncia formal interpuesta por el conjunto boyacense, que puso en conocimiento los hechos ocurridos tras el pitazo final.

Con esta sanción, el arquero no podrá volver a jugar durante lo que resta de la fase de todos contra todos y un posible choque en octavos de final (si Millonarios clasifica a las llaves decisivas), lo que supone un golpe para el planteamiento del equipo capitalino en un momento clave del campeonato.

¿Qué pasó con Diego Novoa contra Boyacá Chicó?

El origen de la sanción se remonta al encuentro disputado en el estadio La Independencia de Tunja, correspondiente a la fecha 11 del campeonato. Después de la derrota de Millonarios, la situación se salió de control en el camino hacia los camerinos.

Según se conoció en su momento, Diego Novoa abandonó el campo de juego visiblemente alterado, lanzando reclamos y mostrando su inconformidad por el resultado. En medio de ese ambiente tenso, el arquero se cruzó con Jacobo Pimentel, jugador de Boyacá Chicó, con quien protagonizó un altercado.

📜Comunicado de prensa Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club S.A. pic.twitter.com/gzwq2WomAT — BOYACÁ CHICÓ F.C. (@BCHICOFCOFICIAL) March 16, 2026

Durante ese incidente, Pimentel resultó con un golpe en la cabeza y un corte en el labio, lo que elevó la gravedad de lo ocurrido. Incluso, versiones iniciales señalaron que otros futbolistas del equipo bogotano habrían estado involucrados en la agresión, lo que aumentó la polémica alrededor del caso.

Los hechos provocaron un fuerte rechazo por parte de los directivos del club boyacense, quienes no dudaron en pronunciarse públicamente y exigir sanciones ejemplares. La denuncia formal presentada fue clave para que el caso avanzara en instancias disciplinarias.

Tras evaluar las pruebas y los reportes disponibles, el Comité Disciplinario determinó imponer la sanción al guardameta de Millonarios, dejando claro que se trató de una conducta que va en contra de las normas del fútbol profesional colombiano.

El equipo bogotano podrá apelar la decisión, pero por ahora el arquero deberá cumplir 6 fechas de sanción.

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