El presente de Millonarios no deja de ser preocupante, puesto que viene de no poder ganar en cuatro partidos consecutivos y la clasificación a las finales de la Liga BetPlay está embolatada. De hecho, en sus últimos cuatro encuentros ha empatado con Fortaleza y Santa Fe y perdió con Jaguares y O’Higgins.

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(Ver también: Preocupante lectura de Fabián Bustos por derrota de Millonarios en Sudamericana: “Hay involución”)

Esto tiene preocupados a los hinchas, ya que si bien muchos están ilusionados con avanzar lo más que se pueda en el torneo internacional, conseguir la estrella es el principal objetivo y por cómo está jugando al equipo, parece que está complicado.

Ahora, más allá del empate con Santa Fe, que lo dejó cerca de la eliminación, hay una situación que tiene más preocupados a los hinchas y es el tema de las lesiones, ya que cada vez hay más bajas de cara a partidos importantes en el cierre del primer semestre.

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Qué le pasó a Andrés Llinás

Y es que sobre el minuto 65, el defensa central Andrés Llinás, una de las bases del conjunto ‘Embajador’, sintió una molestia y tuvo que salir reemplazado de inmediato, ingresando en su lugar el mediocampista Stiven Vega.

Así salió el defensa de Millonarios, caminando con mucha dificultad:

Así salió caminado Andrés Llinás quien fue sustituido por lesión. pic.twitter.com/ITUQVr3X4g — Alejandro Soche ⚽️📰📻 (@AlejoSoche) April 12, 2026

Ni el técnico Fabián Bustos ni el mismo jugador dijeron qué pasó, pero se estima que se le hagan exámenes para determinar la gravedad de la lesión y el tiempo estimado de recuperación, que va a ser muy importante teniendo en cuenta los partidos que se vienen.

Lo cierto es que la baja de Llinás se le suma a la de Sergio Mosquera, por lo que el entrenador debe buscar variables importantes que le permitan seguir desarrollando la misma idea de juego, que en los últimos partidos no ha funcionado bien, o en su defecto que le ayuden con un nuevo esquema táctico.

(Ver también: Cuál ha sido la mejor participación de Millonarios en la Copa Sudamericana y hace cuánto fue)

Cuándo vuelve a jugar Millonarios

Por lo pronto, el equipo ‘Embajador’ debe recuperarse y preparar el siguiente encuentro, que será este miércoles, 15 de abril, a partir de las 9:00 de la noche frente a Boston River de Uruguay por la segunda fecha de la Copa Sudamericana.

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