El clásico capitalino entre Millonarios y Santa Fe, que terminó igualado 1-1 por la jornada 16 de la Liga BetPlay I-2026, sigue jugándose en los micrófonos. Más allá del fútbol, la polémica se centró en un posible penal no pitado sobre Falcao García y las ácidas declaraciones del periodista Néstor Morales, quien puso en duda el aporte del “Tigre” al conjunto embajador.

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Andrés Rojas, árbitro del encuentro, quedó en el ojo del huracán tras no pitar una falta en el área sobre el delantero samario. Según el propio Falcao, el juez le reconoció en la cancha que era penal, pero decidió no revisar la acción en el VAR.

“¿Cuál es el miedo de cobrarle un penal a Millonarios o simplemente ir al VAR?”, cuestionó García Zárate en rueda de prensa. El delantero explicó que ganó la posición lícitamente y fue empujado por el defensor cardenal, una tesis que también respaldó su técnico, Fabián Bustos: “A mí me preocupa por qué no se revisa; si el árbitro la mira y dice que no fue, es su decisión, pero era una jugada clara”.

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Sin embargo, no todos se solidarizaron con el reclamo del delantero. En la mesa de Blu Radio, Néstor Morales aprovechó la coyuntura para cuestionar el presente del máximo goleador histórico de la Selección Colombia, quien ha tenido un semestre marcado por las constantes lesiones.

“¿Cuántos goles lleva Falcao este año? Cero. ¡La gran contratación, la superestrella!”, disparó Morales con evidente sarcasmo, señalando que el impacto mediático de su llegada no se ha traducido en resultados dentro de la red durante este 2026.

Las palabras de Morales calaron hondo en la hinchada, pues el primer semestre de 2026 no ha sido el esperado para el ídolo azul. Entre molestias físicas y la falta de continuidad, Falcao no ha podido consolidarse como el artillero que Millonarios proyectó al cierre del mercado de pases.

Mientras el entorno de Millonarios se enfoca en las fallas arbitrales que pudieron cambiar el rumbo del clásico, las críticas sobre el rendimiento individual del referente empiezan a ganar terreno en el debate deportivo nacional.

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