El Ministerio del Deporte no se quedó callado ante los reclamos de la canoísta olímpica Manuela Gómez. A través de un comunicado oficial emitido este 29 de marzo, la entidad defendió la transparencia de sus procesos y explicó las razones técnicas detrás de la exclusión de varios deportistas del programa Atleta Excelencia.
Según el Ministerio, el programa fue actualizado recientemente bajo la Resolución No. 001003 del 28 de noviembre de 2025. Esta nueva reglamentación busca priorizar a los deportistas que mantienen logros altos en ámbitos continentales y mundiales , además de incluir categorías para talentos y reserva deportiva para asegurar el relevo generacional.
Frente a las críticas de Gómez y otros canoístas, el Gobierno Nacional precisó que ninguna exclusión es arbitraria. Las decisiones son tomadas por una Comisión Técnica integrada por el Ministerio, el Comité Olímpico Colombiano (COC) y el Comité Paralímpico. Este análisis colegiado evalúa:
- Los resultados deportivos obtenidos específicamente en la vigencia 2025.
- El cumplimiento estricto de los requisitos de permanencia.
- Informes técnicos y seguimiento interdisciplinario del atleta.
La entidad subrayó que estas determinaciones no responden a “decisiones unilaterales”, sino a evaluaciones sustentadas en la norma vigente. No obstante, el Ministerio dejó una puerta abierta para Manuela Gómez y sus compañeros: los atletas que obtengan los logros establecidos en la nueva resolución podrán postularse nuevamente para ser incluidos en el programa.
Finalmente, MinDeporte reafirmó su disposición al diálogo institucional y al uso de canales formales para tramitar aclaraciones o recursos , insistiendo en que el proceso respeta todas las garantías del debido proceso y la transparencia.
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