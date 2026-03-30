El Ministerio del Deporte no se quedó callado ante los reclamos de la canoísta olímpica Manuela Gómez. A través de un comunicado oficial emitido este 29 de marzo, la entidad defendió la transparencia de sus procesos y explicó las razones técnicas detrás de la exclusión de varios deportistas del programa Atleta Excelencia.

Sigue a PULZO en Discover

Según el Ministerio, el programa fue actualizado recientemente bajo la Resolución No. 001003 del 28 de noviembre de 2025. Esta nueva reglamentación busca priorizar a los deportistas que mantienen logros altos en ámbitos continentales y mundiales , además de incluir categorías para talentos y reserva deportiva para asegurar el relevo generacional.

Frente a las críticas de Gómez y otros canoístas, el Gobierno Nacional precisó que ninguna exclusión es arbitraria. Las decisiones son tomadas por una Comisión Técnica integrada por el Ministerio, el Comité Olímpico Colombiano (COC) y el Comité Paralímpico. Este análisis colegiado evalúa:

Los resultados deportivos obtenidos específicamente en la vigencia 2025.

El cumplimiento estricto de los requisitos de permanencia.

Informes técnicos y seguimiento interdisciplinario del atleta.

La entidad subrayó que estas determinaciones no responden a “decisiones unilaterales”, sino a evaluaciones sustentadas en la norma vigente. No obstante, el Ministerio dejó una puerta abierta para Manuela Gómez y sus compañeros: los atletas que obtengan los logros establecidos en la nueva resolución podrán postularse nuevamente para ser incluidos en el programa.

Lee También

Finalmente, MinDeporte reafirmó su disposición al diálogo institucional y al uso de canales formales para tramitar aclaraciones o recursos , insistiendo en que el proceso respeta todas las garantías del debido proceso y la transparencia.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.