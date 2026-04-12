Carlos el ‘Pibe’ Valderrama vuelve a ser protagonista por lo que hace dentro de un campo de fútbol y aunque esta vez no es con la magia que se le conoció durante muchos años, sino por su vehemencia para defender a uno de sus compañeros.

Sigue a PULZO en Discover

En un partido amistoso que se jugó en Curazao con varios exfutbolistas como Fredy Guarín, Giovanni Moreno, Fabián Vargas, entre otros, el ‘Pibe’ dejó una imagen muy curiosa cuando un futbolista rival le pegó varias patadas a Vargas.

El ‘Pibe’, como el capitán y máximo referente del equipo, saltó al campo de juego y se enfrentó con los jugadores argentinos. El video poco a poco se ha hecho viral:

El video se ha hecho tan viral que muchos han empezado a comparar, una vez más, al ‘Pibe’, que con sus 64 años sigue siendo un apasionado por el fútbol incluso en un partido amistoso, con James Rodríguez, que vive, una vez más, un pésimo momento profesional.

“Tienen más sangre que James Rodríguez”, “que se vuelva a poner la 10”, “El Mono siempre hacia cargo del asunto”, fueron algunos de los comentarios.

En el partido no solo estuvieron las estrellas colombianas, sino varias figuras del mundo como Ronaldinho, Rivaldo, Sneijder, Seedorf, Quaresma y Nesta.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.