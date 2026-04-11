Un hecho insólito y de extrema gravedad sacudió al fútbol argentino luego de que el futbolista Emiliano Jesús Endrizzi, jugador de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, fuera detenido tras gritar que llevaba una bomba dentro de un avión que estaba a punto de despegar desde la provincia de Jujuy.

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El episodio ocurrió minutos antes del despegue, cuando el jugador lanzó la amenaza dentro de la aeronave, lo que provocó pánico inmediato entre los pasajeros y obligó a activar los protocolos de seguridad aeroportuaria. De manera preventiva, las autoridades ordenaron evacuar a todos los ocupantes del vuelo mientras equipos especializados realizaban una inspección exhaustiva para descartar cualquier riesgo.

Según reportes preliminares, Endrizzi fue reducido por personal de seguridad en el lugar y posteriormente trasladado por la policía, en medio de un operativo que incluyó su retiro esposado ante la mirada de pasajeros y tripulación. Aunque tras la revisión se confirmó que no existía ningún artefacto explosivo, la amenaza fue considerada de máxima gravedad por las autoridades.

El hecho podría derivar en consecuencias judiciales severas para el futbolista, ya que este tipo de conductas suele encuadrarse en delitos de intimidación pública, independientemente de que haya sido o no una “broma”, como habrían señalado algunos testigos presentes en la aeronave.

El caso impacta directamente la actualidad deportiva del equipo jujeño, que tenía previsto enfrentar este domingo a Agropecuario Argentino, por la Zona B de la Primera Nacional. Hasta el momento, el club no ha emitido un comunicado oficial sobre la situación ni sobre posibles sanciones internas contra el jugador.

Endrizzi se desempeña como lateral izquierdo y surgió futbolísticamente en Instituto Atlético Central Córdoba, institución en la que logró debutar en Primera División antes de continuar su carrera en el fútbol del norte argentino.

Mientras avanza la investigación judicial, el episodio genera preocupación tanto en el ámbito deportivo como en el aeronáutico, debido a la sensibilidad que rodea cualquier amenaza de explosivos en vuelos comerciales. Lo ocurrido ya dejó fuertes repercusiones y podría marcar un antes y un después en la carrera profesional del futbolista, cuya conducta será evaluada tanto por la justicia como por su club en las próximas horas.

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