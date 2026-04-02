El cielo colombiano despide a una de sus leyendas más queridas. Tras 41 años, un mes y una semana de servicio ininterrumpido en Avianca, el capitán Daniel Hernández, conocido cariñosamente en el gremio como el “Lobo del Aire”, realizó su último vuelo oficial, dejando una escena que ya le da la vuelta a las redes sociales por su alta carga emotiva.

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El escenario de esta histórica despedida fue un Airbus A320 que cubría la ruta San Andrés – Bogotá. Sin embargo, no era un trayecto cualquiera: en la cabina de pasajeros se encontraban sus familiares, amigos y colegas cercanos, quienes abordaron el avión en secreto para acompañarlo en el cierre de una trayectoria extraordinaria que inició hace más de cuatro décadas.

Antes de despegar, la emoción se tomó la frecuencia de radio. El controlador de turno, en un gesto de reconocimiento profesional, se dirigió a la tripulación con un mensaje que marcó el tono de la jornada: “Hoy es el cierre de una trayectoria de 41 años surcando los cielos y llevando sueños a bordo. Llega el momento de colgar las alas con el orgullo del deber cumplido”.

Visiblemente conmovido y con la voz entrecortada, el capitán Hernández tomó el intercomunicador para hablarle a sus pasajeros, muchos de los cuales no pudieron contener las lágrimas al escuchar sus palabras:

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“Mi nombre es Daniel Hernández y hoy es mi último vuelo. Estoy feliz. Hoy le doy gracias a Dios infinito por haberme cuidado toda la vida y a mis papás porque me hicieron este sueño realidad”, expresó el piloto mientras los aplausos inundaban la cabina.

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La trayectoria de Hernández es un testimonio de la aviación comercial en Colombia. Durante su carrera, no solo fue responsable de la seguridad de miles de personas, sino que se convirtió en un mentor para las nuevas generaciones de pilotos. Su despedida en tierra incluyó música, pancartas y un arco de agua para bautizar su última llegada a Bogotá, un ritual tradicional en la aviación para honrar a los grandes comandantes.

Hernández cerró su intervención agradeciendo a todo el equipo que hace posible la operación aérea: “Le doy gracias a mi tripulación, a los auxiliares, a la gente de tierra, despachadores y controladores. Hoy está toda mi familia en mi vuelo y los llevaré con todo el cariño y profesionalismo”.

Con este aterrizaje, el “Lobo del Aire” inicia una nueva etapa de descanso, dejando tras de sí un récord de servicio difícil de igualar y una huella imborrable en la aerolínea roja.

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