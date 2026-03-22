Una joven de 18 años sufrió heridas en un violento incidente con un arma cortante frente a una discoteca situada en la calle Urquiza al 1800, en el centro de Rosario, Argentina.

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Según los primeros reportes de medios locales, la agresión se inició tras una discusión dentro del local nocturno y continuó en la vía pública, donde la víctima fue atacada con unas tijeras, resultando con múltiples cortes en el rostro y la cabeza mientras varios transeúntes presenciaban la escena.

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Testigos grabaron el suceso con sus teléfonos móviles y compartieron los videos en redes sociales, provocando indignación entre los internautas por la aparente falta de asistencia a la joven durante el ataque.

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De forma extraoficial, se ha indicado que el conflicto podría estar relacionado con una disputa sentimental vinculada a un hombre, aunque las autoridades aún no han confirmado esta versión.

Luego del aviso, personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) llegó al lugar para atender a la víctima. El informe preliminar señala que la joven sufrió cortes en el cuero cabelludo y en un pómulo, pero que sus lesiones no representaban un riesgo vital, por lo que no fue necesario trasladarla a un hospital para recibir atención adicional.

El episodio ha reavivado la preocupación de los vecinos, quienes aseguran que peleas y disturbios son frecuentes durante los fines de semana, especialmente a la salida de discotecas en el centro de Rosario. Los residentes habían advertido con anterioridad sobre la falta de seguridad en la zona y la reiteración de este tipo de incidentes, que causan alarma y preocupación en la comunidad.

Un testigo, visiblemente consternado, exclamó: “¡No para! ¡Ey, sepárenlas! La está apuñalando, boludo”, mientras otros presentes preferían grabar el incidente en lugar de intervenir. El video se difundió rápidamente en redes sociales, causando una ola de comentarios críticos sobre la falta de acción de quienes presenciaban la agresión. El episodio ocurrió alrededor de las 5 de la mañana y fue captado por los testigos. Se sabe que las lesiones no revestían gravedad a la joven y no fue necesario trasladarla a un hospital. Por su parte, efectivos de la brigada motorizada que llegaron al lugar incautaron la tijera utilizada en la agresión.

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