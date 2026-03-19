Un video que circula en redes sociales ha creado gran controversia al mostrar el momento en que una mujer es captada siendo presuntamente infiel a su esposo mientras ambos trabajaban en un negocio de celulares ubicado en una plaza comercial.

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En las imágenes, que rápidamente se volvieron virales en plataformas como TikTok e Instagram, se observa a la mujer atendiendo el local y manipulando dinero del negocio con aparente normalidad. Todo transcurre sin novedad hasta que un hombre, quien aparentemente llega como cliente, se acerca al lugar.

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Según se aprecia en la grabación, el sujeto entabla una breve interacción y luego le pide algo al esposo de la mujer, lo que provoca que este se retire del establecimiento por unos segundos.

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Video de la infidelidad

Descubre infidelidad por medio de la cámara pic.twitter.com/hjBZYUPVlW — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) March 9, 2026

Es en ese momento cuando ocurre la escena que ha causado revuelo: el hombre se acerca a la mujer y la besa de manera apasionada en varias ocasiones, todo frente a las cámaras de seguridad del local.

Aunque no se ha confirmado el lugar exacto donde ocurrieron los hechos —si en Colombia o en otro país de Latinoamérica—, el video ha sido ampliamente compartido y comentado por miles de usuarios, quienes han reaccionado con sorpresa, humor y escepticismo.

De acuerdo con la información que acompaña la grabación, el esposo habría descubierto lo sucedido al revisar las cámaras de seguridad del negocio, sin imaginar que estas revelarían una situación tan personal.

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Como suele ocurrir con este tipo de contenido viral, las reacciones en redes no se hicieron esperar. Algunos usuarios comentaron en tono irónico: “Sí sirvió la cámara”, mientras otros señalaron detalles físicos de los involucrados o cuestionaron la veracidad del video. “Eso se ve actuado” y “ya está preparado” fueron algunas de las opiniones más repetidas.

También hubo quienes pusieron en duda la autenticidad de la escena, sugiriendo incluso que podría tratarse de una estrategia para dar visitas o interacción en redes sociales. Otros comentarios, en cambio, reflejaron una visión más crítica sobre las relaciones de pareja y la confianza.

Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de las personas involucradas ni el contexto completo de la grabación. Sin embargo, el caso continúa circulando en internet como un ejemplo más de cómo las cámaras de seguridad, instaladas inicialmente con fines de protección, pueden terminar revelando situaciones inesperadas que rápidamente captan la atención del público digital.

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