La reciente aparición del llamado ‘pez del fin del mundo‘ volvió a despertar la atención de científicos y curiosos, luego del hallazgo de varios ejemplares en una playa de Cabo San Lucas, en México.

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Se trata del pez remo, una especie de aguas profundas que rara vez entra en contacto con los humanos, lo que hace que cada avistamiento resulte inusual. La situación ocurrió cuando un grupo de turistas encontró un ejemplar plateado parcialmente varado en la orilla.

Mientras intentaban ayudarlo, descubrieron que no estaba solo y otro pez similar apareció cerca. Según informó La Razón, el avistamiento se dio a inicios de marzo.

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#Viral | Dos turistas encontraron en una playa de Cabo San Lucas a dos peces remo, una rarísima especie de las profundidades conocida como el “pez del fin del mundo”. El avistamiento se volvió viral, aunque científicos aseguran que no anuncia desastres. pic.twitter.com/j4IKYMTI3n — Kienyke (@kienyke) March 10, 2026

¿Por qué hay alerta por aparición del ‘pez del fin del mundo’?

Este animal, conocido popularmente como el ‘pez del fin del mundo’, arrastra una carga simbólica que ha trascendido la ciencia. En distintas culturas se le ha vinculado con la llegada de desastres naturales, especialmente terremotos o tsunamis.

De hecho, registros históricos señalan que fue visto antes del terremoto y tsunami de Japón en 2011, lo que ha alimentado estas creencias. Más allá del mito, los expertos explican que el pez remo habita a grandes profundidades, donde puede encontrarse entre los 15 y los 1.000 metros bajo la superficie.

Sin embargo, su presencia en playas o aguas poco profundas suele estar relacionada con factores como enfermedad, desorientación o cambios en las condiciones del océano, más que con eventos catastróficos.

Además de su rareza, esta especie destaca por su impresionante tamaño: puede alcanzar hasta 11 metros de longitud, lo que lo convierte en el pez óseo más largo del mundo. Su cuerpo alargado y brillante ha sido incluso asociado con antiguas leyendas de serpientes marinas.

A pesar de los avances científicos, el comportamiento de este pez sigue siendo en gran parte un misterio. Su hábitat en zonas poco exploradas del océano dificulta su estudio, por lo que cada aparición representa una oportunidad única para la investigación y el conocimiento de la vida marina en las profundidades.

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